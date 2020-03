Nikolić za Pink: Silovanje je izražavanje potrebe da se dominira i uživa u tuđem strahu i šoku! (VIDEO)

Zlatko Nikolić, kriminolog potvrdio je za TV Pink da se u svojoj karijeru susreo sa mnoštvom slučajeva pedofilije i da deca za razliku od odraslih osoba ne mogu uvek da se suprotstave ovom tipu nasilnika.

- Mene je šokiralo što su dva deteta od 11 godina pokušala da siluju devojčicu stariju od od njih. U svakom slučaju zabrinjavajuć je nedostatak osećaja odnosno nedostatak empatije. Dva dečaka na jednu devojčicu, to nigde u moralnom svetu nije dopušteno - kaže Nikolić.

On je objasnio da ovakvo ponašanje ukazuje na to da se niko više ničega ne stidi i da je to pokazatelj da roditeljsko vaspitanje tokom odrastanja nije bilo dobro.

- Silovanje u 90 odsto slučajeva nije rezultat erotske potrebe ili nagona, nego potrebe da se dominira. Da se ti iživljavaju nad drugima uživajući u njihovom strahu i šoku - ukazao je Nikolić.

Snežana Japalak, psihijatar rekla je kako sve statistike ukazuju na to da broj novoregistrovanih pedofila nije povećan.

- Činjenica je da puno govorimo o tome, da roditelji mnogo više znaju, da deca mnogo više znaju, i zapravo se zbog toga mnogo veći broj slučajeva pedofilije prijavljuje. Nije dovoljno da kažemo da su teme neprijatne pa da ih izbegavamo. Kada su takve teme u pitanju, što se više govori o tome, što se više zna o tome bolja je prevencija - rekla je Japalak.

Prema njenim rečima zahvaljujući prevenciji i edukaciji vidljivi su rezultati u borbi protiv pedofilije.

Maja Raković, iz Biroa za trgovinu ljudima rekla je da se od najranijeg detinjstva u zavisnosti od kvaliteta porodičnih odnosa mogu stvoriti određene anomalije kod deteta.

- Roditelji snose veliku odgovornost. Kada govorimo o nižim maloletnicima, moramo se uvek mi roditelji zapitati gde grešimo - navela je ona.

Ona je ukazala na to da dete od 11 godina nije dovoljno spremno da rasuđuje o onome što radi i o onome što želi da uradi.