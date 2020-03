Lopušina za Pink: Zivot u Nemačkoj je otuđeniji nego na Balkanu, tamo vladaju SUROVA PRAVILA!

Marko Lopušina, pisac rekao je za Pink da je životna priča Dijane Ertl koja je objavila knjigu ''Tajne rajskog vrta'' veoma potresna i poučna, kao i da je to bila njena inspiracija za pisanje i spas.

- To su bile tri velike traume. Jedna porodična, njena lična, druga ratna i treća izbeglička i gastrabajterska. Biti izbeglica u Srbiji nije bilo lako, jer su mnogi hteli da se okoruiste o njihovu tragediju - naveo je Lopušina.

Kako je on rekao Dijana se nije sasvim ukolopila u život u Nemačkoj što je kod nje izazvlao traumu.

- Tamo je otuđenost mnogo veća na Balkanau, tu vladaju surova pravila u koje se gospođa nije uklopila. Njena trauma koju je doživela tamo je bila i društvena privatna i filozofska, te je zbog toga onda pokušala da sa sveštenikom nađe put - ukazao je Lopušina-

Dijana Ertl, pisac rekla je kako je njen roman ''priča iz današnjeg vremena''.

- Ja sam došla u jednu fazu gde sam mogla da puknem kao ekspres lonac ili da izbacim to iz sebe. Moja priča koju sam napisala u ovoj knjizi je jako interesanta. Ima jako zanimljivih situacija, teških. Prošla sam kroz rat i imam moju privatbnu priču koja i nije bila baš previše lepa, kao i svakak ratna priča - navodi Ertl.

Kako je ona rekla, rat ju je odveo u Minhen gde je započela život kao, kako kaže gastrabajter.

- Nije neki lagan život tamo. Imam ćerku koja je padom sa konja promenila moj život. Taj jedan nesrećni događaj je doveo baš do eksplozije gde nisam znala ni kako ni šta. Tu sam pronašla boga u sebi, jer sam do tada bila materijalista i ateista kao i većina ljudi - kaže ona i dodaje da čovek u teškim trenucima dođe do spoznaje Boga, odnosno onoga u koga nikada nije verovao.