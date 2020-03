OGLASILA SE MAJKA ZARAŽENOG SRBINA! Ivan (29) se nalazi u karantinu, izolovan je već ŠEST DANA, a hranu dobija na POSEBAN NAČIN!

Ivan Sofronijević, konobar na kruzeru "Grand princess", zaražen je koronavirusom. On se trenutno nalazi u izolaciji, a novinarima portala u Srbiji njegova majka Milena Sofronijević pružila je detaljne informacije i stanju sina.

Ona je za portal Srbija Danas rekla da joj je sin dobro, ali je opisala simptome koje trenutno oseća, kao i kakvo stanje vlada na kruzeru.

- Ivan se oseća relativno dobro, još uvek ima kašalj, izolovan je u posebnoj kabini na brodu još uvek - rekla je njegova majka, Milena Sofronijević.

Na kruzer "Velika Princeza" kojem je zabranjeno da pristane u San Francisko, helikopterima američke Nacionalne garde dostavljeni su paketi sa testovima na virus. Kod 60 do sada testiranih putnika i članova posade, infekcija je utvrđena kod 21 osobe. Kontaktirali smo Ivana i on je za portal Srbija Danas potvrdio da je zaražen i da se sada nalazi u izolaciji.

- Tačno je, imam koronavirus. U izolaciji sam već šest dana. Još ne znam sve detalje, ja sam izolovan već šest dana od svega, a brod i dalje kruži oko San Franciska, jer Federalna vlada ne dozvoljava brodu da dođe u luku, tako da ne znam ništa sigurno gde ću biti - rekao je Ivan za portal SrbijaDanas.

Njegova majka je nešto ranije ispričala šta se trenutno događa u San Francisku, na kruzeru, ali i kako je primetio simptome opakog virusa.

- On je tri dana bio bolestan, rekao je svom supervizoru da treba da ide kod lekara, da mu nije dobro, ali ovaj mu to nije dozvolio, mislio je da neće da radi. Kaže prehladio sam se, uši su mi zapušene, imam temperaturu, malaksao sam, ali moram da radim. Onda je tek po podne otišao kod lekara, oni su ga odmah izolovali. Doktorka je došla, pregledala ga i rekla da zna da ima koronavirus. On je u izolaciji, ne zna ni ko je zaražen ni šta se dešava, ne sme da izađe, hrana mu se donosi ispred vrata. Rekla je doktorka da ne piju nikakve lekove, da se taj virus navodno povlači sam od sebe kao i ovaj grip, da će samo biti u karantinu u nekoj lokalnoj bolnici 14 dana - ispričala je Milena Sofronijević, majka obolelog Ivana sa broda "Velika princeza".