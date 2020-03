Ministar Đorđević na 8. mart u poseti Sigurnoj kući: Svaka žena zaslužuje pažnju, nežnost i poštovanje

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posetio je danas, na Međunarodni dan žena, Sigurnu kuću u Pančevu i poručio da se aktivno radi na ekonomskom osnaživanju žena i da će biti nastavljena borba za bolji položaj žena, saopštilo je Ministarstvo.

Trenutno se radi na izradi Strategije za borbe protiv nasilja nad ženama, a Đorđević je u Sigurnoj kuću u Pančevu sa korisnicama razgovarao o načinima na koje ministarstvo može da im pomogne, da bi se oporavile od svega što su preživele i što pre se zaposlile kako bi postale ekonomski snažnije i mogle samostalno da brinu o svojoj deci i sebi.

Ministar Đorđević je rekao da Ministarstvo aktivno radi na ekonomskom osnaživanju žena i na pružanju podrške u svim drugim oblastima u cilju ostvarivanja njihovih osnovnih prava, obezbeđivanju dostojanstvenog života.

Kako je naveo, Ministarstvo u svom radu teži ka tome da žene kada je u pitanju zapošljavanje i pružanje podrške za prekvalifikaciju i dokvalifikacije, dobiju svu pomoć i podršku.

"Država je uvek uz njih, mogu da nam se obrate kada god za to imaju razloga, jer svaka žena zaslužuje pažnju, nežnost i poštovanje, što u narednim godinama želim da osete i ove žene koje do sada to nažalost nisu imale", rekao je Đorđević.

Poručio je da Dan žena treba da nas podseti na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Državni sekretar u Ministrarsvu Stana Božović kaže da je Srbija sve zakone donela u skladu sa standardima EU i posebno naglasila značaj Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

"Trenutno radimo na Strategiji borbe protiv nasilja nad ženama, ali pored zakonskih okvira, dajemo podršku i na terenu, jer najbitnije za sve žene, koje su pretrpele nasilje, jeste da imaju posebnu podršku države, okoline i društva, da budu ekonomski nezavisne i da se osamostale, kako se ne bi vraćale nasilnicima", rekla je Božović.

Istakla je da samo ekonomski nezavisne žene imaju svoju slobodu.

U poseti Sigurnoj kući bila je i v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za socijalnu zaštitu i brigu o porodici Slađana Čabrić.