Marković za Pink: Period Drugog svetskog rata je za Katoličku crkvu NAJCRNJI!

Predrag Marković, istoričar, rekao je za Pink da poglavar Katoličke crkve papa Franja pokušava da ublaži problem koji se tiče akcija ove crkve u Drugom svetskom ratu.

- Imamo taj problem sa papom Pijom koji se držao veoma loše u ovom ratu kao i svi kardinali i biskupi. U to vreme su najgrđi nacisti iz Austrije i Bavarske koje su u to vreme vrlo katoličke zemlje - ukazao je ok.

Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje u kom bi pravcu išao Drugi svetski rat da je Katolička crkva stavila anatemu na holokaust.

- U Poljskoj i Sloveniji sami sveštenici su bili strašne žrtve streljanja i logora. To je najcrnji period u Katoličkoj crkvi, možda čak može da se meri sa periodom inkvizicije po moralnom padu - kazao je Marković.

Miloje Pršić, istoričar, naveo je kako je otvaranje vatikanskih arhiva tema koja je nesporno aktuelna i od velikog značaja za istorijsku nauku.

- Pogotovo sada kada je u pitanju pokušaj kanonizacije Alojiza Stepinca i njegove uloge u Drugom svetskom ratu. Nesporno je da je ovaj čin koji je doneo papa Franja vrlo dobar, ali ne očekujem spektakularne rezultate i spektakularna saznanja, pogotovo o tome šta se dešavalo u Nezavisnoj državi Hrvatskoj - kazao je Pršić.

Kako je on ukazao, mišljenja je da postoji dovoljno dokumenata koja mogu da identifikuju ulogu Alojzija Stepnica za vreme Drugog svetskog rata u periodu od 1941. do 1945. godine.

- On je bio u direktnoj komunikaciji sa papom Pijom, on je čovek koji je direktno u vlasti. Stepinac je čovek koji predsedava Komisijom za pokrštavanje Srba, to je apsolutno čovek koji je u funkciji organizacije vlasti - rekao je Pršić.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, rekao je da se 1946. godine pojavila knjiga autora Joža Horvat i Zdenka Štambuka koja govori o zločinu dela katoličkog klera u Drugom svetskom ratu.

- Takođe postoji jedno značajno delo napisano 1947. godine koje je napisao Sava Kosanović. Ono je nastalo na osnovi zahteva tadašnje Vlade FNRJ da na neki način pokuša da amortizuje tu pobunu katoličkog sveštenstva koja je počela u Americi protiv navodnog hapšenja Alojzija Stepinca.

Kako je on rekao u uvodnom delu Kosanovićevog dela nalazi se razgovor Josipa Broza Tita i tadašnjeg papskog predstavnika u Vladi FNRJ gde Broz moli papu Pija da Alojzija Stepinca prmesti ili ga mora uhapsiti.