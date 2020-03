PRESEK STANJA - OD KORONAVIRUSA U SVETU obolelo više od 114.000 ljudi, preminulo više od 4.000!

Koronavirus sve je bliži izazivanju pandemije, ali se izbijanje epidemija u pojedinačnim zemljama i dalje mogu suzbiti kombinacijom mera suzbijanja i ublažavanja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Broj ljudi zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 114.000, dok je više od 4.000 ljudi preminulo.

U Srbiji su potvrđena četiri slučaja koronavirusa, a kada je reč o regionu, u Sloveniji je zaraženo 25 osoba, u Hrvatskoj 13, a u Bosni i Hercegovini pet.

Slučajevi zaraze van Kine prijavljeni su u 111 zemalja.

Prvi slučajevi protvrđeni su u burkini Faso, Brinejima, na Kipru, Kanalskim ostrvima, u Mongoliji, Panami i Bruniiju, a u Kanadi i Čileu su zabeleženi prvi smrtni slučajevi. Prvi slučajevi koronavirusa juče su prijaviljeni u Albaniji i Bugarskoj.

U Kini je potvrđeno 19 novih slučajeva, što je značajan pad u odnosu na prethodni dan kada ih je zabeleženo 40. Ukupan broj zaraženih u toj zemlji je 80.754.

Cela Italija, u kojoj je zabeleženo 9.172 slučaja i 463 preminula, od danas je crvena zona zbog širenja koronavirusa.

Italijanski premijer Đuzepe Konte rekao je juče da će mere koje su uvedene na severu Italije zbog korona virusa od danas biti proširene na celu zemlju. Dekret italijanske vlade predviđa da će oko 60 miliona građana te zemlje do 3. aprila moći da putuju samo iz poslovnih razloga ili u hitnim slučajevima, a sve školske ustanove koje su na nivou cele Italije prošle nedelje zatvorene do 15. marta, ostaće zatvorene do 3. aprila.

Malta je obustavila sve saobraćajne veze sa Italijom, svojim najbližim susedom i glavnim izvorom hrane i ostalih potrepština, nakon što je u toj ostrvskoj državi u subotu potvrđen četvrti slučaj kronavirusa.

pročitajte još Prvi slučaj koronavirusa u Mongoliji - Zaražen francuski državljanin

Svi letovi između Malte i Italije su suspendovani, a premijer Robert Abela je rekao da će trajekti sa italijanskog ostrva Sicilija prevoziti samo medicinsku opremu i teret.Iran je posle Kine i Italije na trećem mestu po broju zaraženih sa 7.161 slučejm i 237 preminulih.

U Saudijskoj Arabiji juče je otkriveno pet novih slučajeva, čime je ukupan broj zaraženih dostigao 20. Nakon što je zatvorila kopnene granice, ta zemlja je privremeno danas obustavila vazdušne i vodene saobraćajne veze sa devet zemalja, koje su zahvaćene novim korona virusom.

U Izraelu, u kojem su potvrđena 42 slučaja koronavirusa, naložena je samoizolacija od 14 dana svima koji dolaze iz inostranstva.

Premijer Češke Andrej Babiš saopštio je danas da će nastava u svim školama, osim na fakultetitima biti suspendovana od sutra, a da će događaji sa više od 100 ljudi biti zabranjeni. U toj zemlji je do sada prijavljeno 40 slučajeva koronavirusa. Škole i univerziteti u regionu Madrida neće raditi dve nedelje, počev od srede, što je jedna od mera predostrožnosti zbog koronavirusa u Španiji, gde je od koronavirusa umrlo 28 osoba, a obolelo 1.204.

pročitajte još Prvi slučaj koronavirusa u Panami

U Nemačkoj je juče prijavljeno 210 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj porastao na 1.112. Velika Britanija, gde je potvrđeno 319 slučajeva i tri smrti, saopštila je da svi koji u zemlju dolaze iz severne Italije moraju da uđu u samoizolaciju.

Burkina Faso je juče prijavila prva dva slučaja koronavirusa, čime je postala šesta subafrička zemlja pogođena zarazom.