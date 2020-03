Putnici na aerodromu "Nikola Tesla" maske nose zbog sebe i drugih

Sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", osim otkazanih letova za zabranjena područja, redovno poleću i sleću avioni, pa su danas oko 13 sati upravo stigli putnici iz Dubaija, od koji većina nosi maske.

-Dolazim iz Vijentama, tamo do pre nedelju dana nije bilo nijednog zaraženog, jako sigurna zemlja, baš me čudi kako se u Srbiji niko ne plaši korona virusa - rekao je ekipi Tanjuga putnik pod maskom.

Navodi da je Vijetnam zatvorio granice još 13. februara za kineske državljane i ocenjuje da su oni ozbiljnije shvatili situaciju.

-Kontrole na aerodromu 'Nikola Tesla' sam prošao normalno, niko me ništa nije pitao - kaže on.

Iz Dubaija doletao je i sredovečni muškarac i svedoči da je tamo grad pust, a da su uglavnom prazni i aerodromi.

-Prošli smo odlično na putu, a u Dubaiu nema mnogo ljudi, oseća se svuda neka vrsta straha, ali nije ništa opasno - rekao je on.

Dodaje da avio saobraćaja ima, iako je dosta kompanije otkazalo letove.

-OK sam prošao i kontrole ovde. Ništa strašno, to je jedna vrsta predostrožnosti i trebalo bi svi da se pridržavamo pravila, da vodimo računa o sebi, nije ni malo jednostavno ni naivno - kao što smo videli u Italiji - rekao je on.

Na pitanje zašto nosi masku, odgovara da je to da bi zaštitio druge.

-Ja nemam nikakve tegobe i nisam imao nikakve tegobe, ali... - kaže on.

Dve putnice iz Dubaia nose maske, vuku kofere i prvo idu u prodavnicu.

-Sve je u redu tamo, nema toliko virusa...Nismo baš videli da ima kontrole ovde na aerodromu, ali piše da imaju termovizijske kamere... - navode kratko u prolazu.

Iz Dubaija je doleteo i Kinez koji posle zamene novca pristaje na razgovor preko maske, za koju kaže da je obavezna.

-Doleteo sam preko Dubaija, prvi put sam u Beogradu. U Dubaiu je ok, najveći broj ljudi ne nosi maske. Ja nosim masku da sve bude pod kontrolom, pa ja sam Kinez i treba da nosim masku - istakao je on.

Iako je na stajanci aerodroma "Nikola Tesla" šest aviona Er Srbije, saobraćaj na Surčinu ne prestaje - za tridesetak minuta pet putničkih aviona je sletelo, a jedan uzleteo. Ispred aerodromske zgrade tek poneka maska na licima putnika koji su upravo doputovali.

Manje automobila na parkingu i manjak putnika pa i onih koji ih ispraćaju, prvi su utisci sa prostora i iz zgrade aerodroma.Na displeju dolazaka i odlazaka - otkazani letovi za Ženevu, Cirih i Rim.

Poneki zagrljaj i ljubljenja, sa i bez maske, ne izostaju na međunarodnim dolascima - upravo stižu na izlaze putnici iz Dubaija, Brisela, Pariza i Tivta.Tu su maske mnogo češće, pogotovo na licima putnika koji su upravo doleteli iz Dubaija, neki i iz još daljih destinacija kao što je Vijetnam.