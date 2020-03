"Rumun sa 5,18 promila alkohola u krvi je ekstrem, ali su NAJOPASNIJI oni koji popiju čašicu, dve i sednu za volan"

Pripadnici saobraćajne policije u Kladovu, priveli su rumunskog državljanina koji je upravljao automobilom sa neverovatnih 5,18 promila alkohola u krvi. Sagovornici Pinka navode da je to ekstrem, ali da najveći problem u saobraćaju predstavljaju oni koji voze nakon tri ili četiri pića – odnosno sa 0,5 do jednog promila alkohola u krvi.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je pitanje kako će javnost doživeti vozača koji je uhvaćen za volanom sa više od pet promila alkohola - kao pozitivca ili kao negativca.

- Čest je slučaj da se alkoholisani vozači doživljavaju kao neki heroji koji prkose režimu, policiji i koji igraju neku pozitivnu ulogu, a sa druge strane ljudi koji odbijaju alkohol, koji se odgovorno ponašaju na slavama, rođendanima i slično oni postaju negativci i meta podsmevanja – kaže Okanović.

On dodaje da moramo da se zapitamo ne kolike su kazne nego kakvi smo mi:

Da li smo svesni da kada neko alkoholosan sedne za volan može da stoji iza nečije smrti, da dete ostane bez majke, čovek bez ruke i noge

Problem su prvenstveno oni koji imaju 0,5 promila alkohola u krvi.

- Imamo druge ekstremne slučajeve – ljude koji se snimaju, dok voze 200 na sat, a onda na kraju vidimo i njihovu smrt na snimku – kaže Okanović.

Dr Ivica Mladenović, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici napominje da kulturološli alkohol deo Srba i da mora da prođe mnogo vremena da bi se to promenilo.

- U slučaju ovog muškarca koji je vozio sa više od pet promila, reč je o zloupotrebi alkohola, ne možemoi znati da li je čovek alkoholičar ili ne – istakao je Mladenović.

Kako je dodao, prema teoriji preko četiri promila alkohola u krvi je koma, a više od 4,5 odsto je smrt.

- Da bi imao 5,2 promila mora da popije litar ili dva žestokog pića. To su ekstremi. Mnogo su opasniji oni koji voze sa 0,5 do jedan promila alkohola u krvi. Tada stepen pijanstva nije dovoljno veliki, a alkohol ppovećava samopouzdanje. To su tri do četiri pića, posebno ako je osoba utrenirana i smatra da to nije problem – napominje Mladenović.

Prema njegovim rečima, tu se ekstremno narušava psihomotorna koordinacija, a psihička sekunda se ekstremno produžava.

- Najveći broj nesreća prave takvi vozači – istakao jeMladenović.