U Srbiji 60 odsto predškolske dece ne ume pravilno da govori - OZBILJNI POREMEĆAJI sve češći

Prema proceni stručnjaka više od 60 odsto dece predškolskog uzrasta u Srbiji ne ume pravilno da govori. Dr sci Silvana Punišić iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora kaže da je taj podatak tačan i zabrinjavajući.

- Mi smo pedesetih godina prošlog veka imali osam procenta, danas imamo više od 60 odsto dece sa nekim od oblika poremećaja govora, jezika, pažnje, ponašanja - navela je Punišić za Pink.

Ona je istakla da da dete sa šest godina mora imati potpuno uredan jezik u svim svojim formama - pravilnu gramatiku, adekvatan rečnik i izgovor glasova našeg jezika.

Punišić je istakla da svaki poremećaj kod deteta koje je starije od šest godina to dete svrstava u patološku grupu.

- To nekada može biti jedan glas ili nekoliko glasova, nekada loša rečenica, ali sve češće imamo ozbiljne poremećaje govora, neurorazvojne poremećaje – da je dete ćutalo do treće ili četvrte godine, da je pod stimulacijom progovorilo, da ne uspeva da do škole postigne adekvatan status…-naglasila je ona.

Prema njenim rečima, razvoj jezika je utvrđen fenomen koji se razvija po strogo određenim principima i pravilima i ako samo tri meseca istupimo od norme, teško se može nadoknaditi.

Punišić je naglasila da do godinu dana dete mora da izgovori prve reči.

- Sa dve godine 300 reči, sa tri godine 1.000 reči i jednu finu rečenicu kojom vodi konverzaciju – navela je ona i dodala da poremećaji govora i jezika u jednom trenutku praktično prerastaju u poremećaj pažnje, ponašanja i nekih problema u socijalnoj interakciji, a često idu u patološke, delikventne oblike ponašanja.

Kako je dodala, čitanje i pisanje se temelje na govoru i jeziku.

Suština je da shvatimo da nema naredne funkcije, bez prethodne.

- Moramo da obratimo pažnju da li nas dete razume, da li nas gleda u oči dok mu govorimo…to je preduslov za zdrav razvoj. Govor je socijalna funkcija, koji se ne razvija sama od sebe, sedenjem ispred ekrana – naglasila je Punišić.