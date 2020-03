OLUJNO NEVREME STIŽE U SRBIJU: Oblaci se nadvili nad Vojvodinom i Beogradom

Od ponedeljka se prognozira pravo prolećno i sunčano vreme, sa mogućim hladnijim jutrima i nekoliko narednih dana.

Tokom današnjeg dana u većini krajeva bilo je sunčano i toplo vreme, ali su se vremenske prilike promenile već sa zalaskom sunca.

Naime, nakon sunčanog dana u pojedinim delovima Srbije došlo je do pogoršanja vremenskih prilika i do olujnih vetrova. Došlo je do naglog pada temperature i duvao je severozapadni vetar.

Snažni udari vetra osetili su se u Vojvodini, a oluja je snažno pogodila Pančevo. U Beogradu je takođe počeo da duva jak vetar, koji je neprijatno iznenadio građane. Oluja i povećana oblačnost se očekuje prvenstveno u svim severnim delovima, a onda oblačnost prelazi na zapadne delove Srbije.

Tokom večeri i noći očekuju se veće padavine, praćene olujnim vetrom. Za vikend će biti osetno hladnije u većem delu Srbije, a u planinskim delovima padaće sneg.

Očekuje se zahlađenje i pad temperature za 10 do 15 stepeni za vikend, kaže meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović i dodaje da se od ponedeljka ponovo prognozira pravo prolećno vreme, kao i da će mart i april biti natprosečno topli za ovo doba godine.

Meteorolog Đorđe Đurić podseća da je juče u Beogradu izmereno 24 stepena, u Valjevu 26, a u Loznici 25 stepeni Celzijusa, kao i da je to natprosečno toplo vreme za ovo doba godine.

- Za vikend će biti pretežno oblačno, na severu suvo, a u južnim i centralnim krajevima sa kišom, dok je u planinskim predelima moguć sneg. U subotu nas očekuje od 10 do 15 stepeni, a u nedelju 5 do 11, koja će ujedno biti i najhladniji dan - predviđa Đorđe Đurić.

Od ponedeljka se prognozira pravo prolećno i sunčano vreme, sa mogućim hladnijim jutrima i nekoliko narednih dana. U utorak i sredu se u nižim predelima Srbije očekuje pojava mraza, ali će dani biti topli sa temperaturom između 14 do 19 stepeni. Četvrtak 19. marta temperatura će u nekim mestima dostići i do 20 stepeni.

Prema rečima metorologa Todorovića od 20. marta se ponovo očekuje zahlađenje praćeno naoblačenjem i kišom, a u planinskim predelima i sa snegom.

- Ima nagoveštaja da bi poslednjih dana marta ponegde u nižim predelima bilo i snega - napominje meteorolog.

Dodaje da će početkom aprila ponovo biti natprosečno toplo za to doba godine, sa povremenim zahlađenjima praćenim kišom u nižim predelima.

- Očekuje se da u martu i aprilu temperature u većini dana budu iznad prosečnih vrednosti - naveo je Todorović.