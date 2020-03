Progovorite lako bilo koji strani jezik!

Deluje kao loš marketing ako kažete nekome da je moguće da u relativno kratkom vremenskom periodu nauči engleski, nemački, francuski ili bilo koji drugi strani jezik.

Tačnije, mnogi koji pročitaju takvu reklamu, gotovo sigurno misle da je to neka „prevara“. Međutim, ako znate da se radi o školi stranih jezika koja posluje na više od 35 lokacija sa značajnim uspehom, te koja isključivo zapošljava vrhunske strunčnjake za svaki od jezika, a uz to nudi polaznicima mogućnost da biraju kako će pohađati nastavu, onda je perspektiva ipak malo drugačija. A ako zatim svemu tome dodate činjenicu da Škola stranih jezika Akademije Oxford vodi računa i o ekonomskom aspektu, onda više nema razloga da razmišljate da li je to istina ili ne. Uostalom na hiljade i hiljade polaznika ove škole su sasvim dovoljan pokazatelj kvaliteta.

Naučite lako izabrani strani jezik - mit ili stvarnost?

Ako vam nastavu drži izvorni govornik engleskog jezika ili stručnjak, koji ima sasvim dovoljno radnog iskustva iza sebe, na primer, biće vam mnogo lakše da savladate znanje na predviđenom niovu. Upravo tim principom se i vodi Škola stranih jezika Akademije Oxford, ali tome dodaje i neprekidne edukacije, koje pohađaju profesori. Na taj način su oni neprekidno u toku sa brojnim novostima, koje su aktuelne u oblasti nastave stranih jezika, pa to znanje prenose i u nastavi, čime maksimalno olakšavaju svim polaznicima.

Svakako da je to samo jedan od razloga zbog koga su kursevi i obuke stranih jezika, koje ta škola organizuje posebno kvalitetni i izuzetno traženi ne samo u Beogradu, nego i u Kragujevcu, Novom Sadu i Jagodini, ali i u Kikindi, Mladenovcu i Staroj Pazovi, te u mnogim drugim gradovima u kojima ova škola posluje trenutno. Upis na kurseve stranih jezika može da bude izvršen u svakom trenutku, a zainteresovani imaju mogućnost da izaberu da li žele nastavu da pohađaju u grupi, te u paru ili kroz individualnu, odnosno na klasičan način ili online.

Pitanje koje mnoge muči je vezano za sam princip organizacije nastave. Iz tog razloga napominjemo da se prilikom organizacije nastave poštuju u potpunosti pravila trenutno važećeg standarda za učenje jezike. Prema takozvanom CEFR - u (The Common European Framework for languages), to jest Evropskom referentnom jezičkom okviru se predviđa postojanje ukupno 6 nivoa znanja nemačkog ili enegleskog, te bilo kog drugog jezika, koji nije maternji polazniku. Samim tim što se pravila pomenutog standarda poštuju u ovoj školi, to su svi zainteresovani u obavezi da pristupe ulaznom testiranju, a ukoliko je nivo znanja koji imaju višu od osnovnog, to jest A 1 nivoa. Svakako se podrazumeva da će svi kandidati na vreme da budu obavešteni o tim detaljima.

Ono što Škola stranih jezika Akademije Oxford navodi kao naročitu prednost jeste svakako izbor jezika, te se sa opravdanim razlogom smatra da će svaki stanovnik naše zemlje biti u prilici da pronađe upravo kurs onog jezika, koji je njemu interesantan. Pored već pomenutih, engleskog, francuskog i nemačkog, u ponudi su i obuke i kursevi ruskog, španskog i italijanskog jezika, kao i arapskog, rumunskog i grčkog, ali i turskog, slovačkog i norveškog, te finskog, švedskog i češkog i još mnogo drugih jezika.

U toku cele godine na više od 35 lokacija je moguće izvršiti upis za kurs izabranog stranog jezika. Pored mogućnost da to učinite lično u okviru bilo koje poslovnice, dostupna je i opcija prijavljivanja putem telefona ili elektronski. Najbitnije je da odaberete u kojoj poslovnici želite da pohađate nastavu, te da shodno tome i kontaktirate zaposlene, kako biste izvršili prijavu i upisali se. Potrebno je i da izaberete kako želite nastavu da pohađate, a da biste bili blagovremeno informisali o svim bitnim detaljima u tom slučaju.

Nije zgoreg da pomenemo i to da Škola stranih jezika Akademije Oxford ima sve dozvole, koje su propisane, što znači i da ćete steći sertifikat o poznavanju nivoa određenog jezika, koji se smatra pravno validnim dokumentom.

Nema potrebe uopšte više da razmišljate, jer ste konačno pronašli školu stranih jezika, koja će vam ponuditi maksimalan kvalitet po odličnoj ceni.