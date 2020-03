- Srbija je naš blizak prijatelj. Stajaćemo čvrsto uz Srbiju u borbi protiv COVID-19 i obezbedićemo im maske, zaštitna odela, respiratore i drugi sanitetski materijal i poslaćemo naše eksperte tamo - napisao je Šuang na svom Tviter nalogu.

"Serbia is China's close friend. We will stand firmly with Serbia in the battle against #COVID19 and provide them with masks, protective outfits, ventilators and other medical supplies, and send our medial expert groups there": FM spokesperson Geng Shuang pic.twitter.com/ZqgwBFq6BT