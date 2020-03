Ana je osmislila platformu za učenje na daljinu koja se koristi u Holandiji! Sada je dostupna besplatno u srpskim školama!

Ana Ranitović stručnjak je u oblasti merenja društvenog impakta nauke i koosnivač je platforme Kampster koja se koristi na Univerzitetu u Groningenu.

Povodom obustave nastave do kraja školske godine i nastale situacije usled korona virusa, Ana Ranitović i njen tim donirali su Kampster onlajn školu besplatno svim školama, fakultetima i kompanijama u Srbiji.

Tim povodom, dr Ana Ranitović u razgovoru za portal SrbijaDanas objasnila je koje su prednosti i mane učenja na daljinu, kao i šta roditelji mogu da očekuju od ovakvog vida obrazovanja.

Koje su prednosti i mane održavanja nastave na daljinu? Sa kakvim izazovom će se susresti đaci i njihovi profesori?

Glavna prednost onlajn učenja je naravno ta što omogućava đacima i studentima da pristupe znanju kad god im odgovara i da predavanja slušaju koliko puta je potrebno, ukoliko nešto nisu razumeli. Mana je ta što je učenik sam i nema kontakta sa drugim učenicima i nastavnicima, što loše utiče na motivaciju i podstiče odustajanje. Napredna platforma za onlajn učenje kao što je Kampster ima dodatne prednosti koje to predupređuju - uključuje komunikaciju između đaka i nastavnika, ima integrisane društvene mreže, interaktivne provere znanja i gejmifikaciju. To je ono što i ja lično koristim u onlajn edukaciji kako bih materiju učinila interesantnijom, a učenje interaktivnijim i u praksi sam primetila da to motiviše učenike da redovno prate nastavu.

Na koji način treba organizovati takav vid nastave?

Zbog brzine delovanja koju trenutna kriza zahteva izuzetno je važno da se koriste jednostavna rešenja koja su u tehničkom smislu pristupačna većini predavača i većini učenika. To se pokazalo kao veliki izazov u Kini, na primer, i zbog toga smo se u Kampsteru posebno fokusirali na to da našu onlajn školu učinimo što lakšom za upotrebu i da nastavnik u što manje klikova i bez prethodnog znanja o onlajn edukaciji postavi svoj predmet u onlajn svet, kako bi imao više vremena da se bavi predavanjem i kontaktom sa đacima. Naravno, tu je i nas tim stručnjaka za onlajn edukaciju koji trenutno dežura kako bi odgovorio na sva pitanja i nedoumice đaka i nastavnika.

Kako je najbolje motivisati decu da prihvate takav način učenja?

Kampster platforma se zasniva na principu da učenje nije mučenje i saznanju da je obrazovanje društvena aktivnost koja se mnogo delotvornije odvija u interakciji sa drugima. Iz tog razloga, društvena interakcija mora biti u osnovi svakog vida obrazovanja, pa tako i onlajn obrazovanja. Uz to, treba da koristimo sve mogućnosti koje pružaju savremene tehnologije - poput igrica, onlajn komunikacije, adaptivnih metoda za prilagođavanje materijala individualnom napretku polaznika - jer to sve čini učenje mnogo zanimljivijim i delotvornijim.

O Ani Ranitović! Ana Ranitović je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao student generacije. Kao Chevening i Clarendon stipendista, doktorirala antropologiju na Univerzitetu u Oksfordu. Učila i predavala u 7 obrazovanih sistema (Srbija, Tajland, Južna Koreja, Engleska, Španija, Holandija, Italija). Preko deset godina iskustva u istraživanju, kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi podataka i razvoju projekata. Kanalisala obrazovanje i iskustva u kreiranje više uspešnih društveno korisnih i startup projekata. Osim što je suosnivač i CEO Kampstera, angažovana je kao analitičar na Univerzitetu u Groningenu.

Kako je moguće zameniti fizički kontakt i autoritet profesora tokom nastave na daljinu?

U Kampster onlajn školi učenici mogu raditi zadatke, polagati kvizove i testove, a prema parametrima koje zadaje nastavnik, i sve je na jednom mestu i beleži se. Posebno smo obratili pažnju na evidentiranje prisustva učenika - platforma automatski vodi evidenciju o svakoj aktivnosti đaka - da li je odslušao predavanje, pročitao lekciju, uradio zadatak, da li je pomogao drugom đaku sa nekim pitanjem ili problemom. Osim toga, ono što ja često radim jeste da postavljam vremenske rokove kada je potrebno aktivnost izvršiti.

U kolikoj meri onlajn nastava može zameniti tradicionalni vid učenja u školama?

Onlajn nastava nikada neće moći i ne treba da zameni školu, ali u trenutnim uslovima ako je dobro osmišljena predstavlja odličnu i efektivnu alternativu. U kontekstu pandemije, nama je onemogućen fizički kontakt, i zato je zaista od značaja da nađemo druge načine da budemo zajedno.

Postoji li razlog da roditelji budu uplašeni za obrazovanje svog deteta ukoliko se ono održava onlajn, a ne u učionicama i školama?

Svim ovim elementima koje sam opisala mi smo nastojali da prenesemo iskustvo škole u onlajn okruženje, i to je nešto na šta učenici s kojima radimo odlično reaguju - kažu da im na taj način pomažemo da održe rutinu, a takođe se podstiče i zajedništvo i interakcija što je veoma konstruktivan način da prebrodimo trenutnu situaciju koja zahteva izolaciju.

Kampster je odlučio da potpuno besplatno ustupi platformu za onlajn učenje svim školama, fakultetima, pojedincima i kompanijama koji žele da u ovom peridou implementiraju platformu za učenje na daljinu i na taj način nastave da pružaju usluge svim svojim korisnicima u bezbednom okuženju.