“Važna je SOLIDARNOST GRAĐANA! Policijski čas jedini način da građani shvate OZBILJNOST SITUACIJE”

ČInjenica je da su velike zemlje imale i imaju bolno iskustvo sa koronavirusom i to treba da nam bude za nauk, kažu sagovornici za TV Pink.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sinoć, posle sednice Vlade, da će u Srbiji biti uvedena zabrana kretanja. Od danas u 20 sati do 5 sati ujutru uvodi se zabrana kretanja svim licima, sem predstavnicima nadležnih organa koji su na zadatku i onima koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Za lica starija od 65 godina, važe drugačija pravila, njima zabrana kretanja važi od 10 ujutru.

Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u “Večernjim novostima”, za Novo jutro TV Pink kaže da su ovakve mere očekivane, naročito zbog jednog broja građana koji se, urpkos apelima države, ne pridržava preporuka koje su donesene.

Stojaković dalje kaže, da se za sada pokazao, da u Srbiji nema građanske solidarnosti, da zbog toga je polcijski čas koji stupa na snagu danas, zapravo neophodan.

- To je jako važno upozorenje, jer se pokazalo da je jedan broj građana Srbije jako neodgovoran. Meni je juče jedna prijateljica rekala da je na jednoj liniji GSP-a, čula razgovor telefonom jednog od putnika u kojem je on rekao da je preksinoć stigao u Srbiju, i iskazao je čuđenje na konstataciju da baš mora da ide u izolaciju – rekao je Stojaković, podsećajući na apel predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se ne izlazi iz kuće bez preke namere.

Kako kaže, građani moraju da shvate ozbiljnost trenutne situacije i da se ponašaju u skladu sa tim.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kaže da je evidentno da je novonastala situacija sve zatekla, i kako objašnjava da Srbija dugo nije imala tako velike epidemije.

- Svi se prisećaju Variolavere iz 1972. i epidjemije Tifusa iz 1915. godine. To su opšte situacije kada nastaje velika konfuzija... ČInjenica je da su velike zemlje imale i imaju bolno iskustvo i to treba da nam bude za nauk – rekao je Vuković ističući da je važno da neko iskaže brigu za svoju okolinu, pre svga, kaže on, za najstarije.

-Od nas se ne traži velika žrtva, treba da budemo društveno odgovorni i da pokažemo solidarnost. Ja verujem u naše građane – dodao je.

-Ovo je bolna sitacija za sve, ali je I trenutak kada mora da se suočimo sa svim. Mi smo stara nacija, bela kuga nas je načela i zbog toga je solidarnost jako važna.