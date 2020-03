"Ličnu kartu i broj telefona! Stavili me u auto, vratili kući i naredili da ne mrdam": Ispovest prvog penzionera kog je presrela policija zbog korone

Krenuo sam samo do pošte da podignem pare. Zaustaviše me, strpaše u auto i vratiše kući.

Ovako za „Novosti“ počinje svoju priču M.A. (67) iz Sremske Mitrovice, koji se lično uverio u ozbiljnost mera države u cilju obuzdavanja virusa korona.

Ovo se desilo juče, pa je ovaj penzioner još i dobro prošao, imajući u vidu da je danas stupila na snagu zabrana licima starijim od 65 godina da izlaze na ulicu posle 10 časova.

Podsećamo, odlukom države, posle 20 časova, svim osobama je zabranjeno da izlaze napolje, a onima koje policija zatekne na ulici biće pisana krivična prijava.

- Znao sam da su pooštrene mere, ali računam, moram da podignem novac i idem do prodavnice. Živim sam, nema ko drugi umesto mene. Na pola puta zaustavila me policija. Ličnu kartu i broj telefona. Kud si pošao?! Stavili su me u auto i vratili kući uz naredbu da ne smem da mrdnem iz dvorišta – opisuje susret sa organima reda M. A.

Policija je penzioneru odgovorila da ništa ne brine jer će ću lekove hranu i sve što mu treba neko brzo doneti.

- Tako je i bilo. Dođe komšija kog lično poznajem sa punim džakom hrane. Pitao sam koliko košta, dajem im karticu, rekoše mi “ništa ne košta, ne trebaju pare, samo sedi u kući” - priča stariji čovek.

Iznenađen brzom reakcijom i brigom M. A. se jedino požalio da nema kvasca. To ga brine. Više od toga ga brine i kako će posejati baštu ako nema ko da dođe da uzore zemlju. Kaže, srećom ima internet, i rado bi i sam pomogao nekome. Snage ima, ali i godina tek toliko da ne može.