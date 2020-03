VEĆ OD OVE NEDELJE PENZIONERI MOGU DA KUPUJU OD ČETIRI DO SEDAM! Ovo je spisak prodavnica i lokacija

Kupovina pod posebnim uslovima već od ove nedelje.

Srbija uvodi praksu koja se primenjuje u nekim državama da to je da se penzionerima i starijim sugrađanima omogući da kupuju u određeno vreme.Za penzionere će između 4 i 7 nedeljom ujutru, pod posebnim pravilima biti otvoreni supermarketi.

Ova pravilo počinje da se primenjuje od 22. marta, preciznije već od ove nedelje.Na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima trgovinskih lanaca dogovoreno je da se jedan značajan deo mreže stavi na raspolaganje za snabdevanje najstarijim sugrađanima, nedeljom, u periodu od 4 do 7 časova.

Mi vam u nastavku donosimo spisak prodavnica gde će penzioneri moći da kupuju, dok u to vreme, ostalim sugrađanima nije dozvoljena kupovina.U navedenom nedeljnom terminu odabrane prodavnice Maxi, Tempo i Shop&Go će biti otvorene samo za lica starija od 65 godina.

Spisak prodavnica:

Beograd:

Barajevo Maxi, Svetosavska bb

Čukarica Tempo Ada, Obrenovački drum 3

Maxi, Trgovačka 8a

Maxi, Nikole Vučete 1a

Maxi, Požeška 98

Maxi, Darinke Radović 29

Maxi, Tomasa Edisona 2a, Sremčica

- Podsećamo vas da najveći broj prodavnica radi u vremenskom periodu od 8-18 časova od ponedeljka do subote, a nedeljom do 15 časova. Veće prodavnice su nedeljom otvorene do 18 časova - rekli su u Delezu.

Inače, radno vreme u maloprodajnim objektima, u vreme vanrednog stanja zbog pandemije COVID 19, trebalo bi da bude organizovano tako da rad sa potrošačima počinje najranije u 7 i završava se najkasnije u 18 časova, a nedeljom do 15 časova.