KADA JE NAJTEŽE SVI JEDINSTVENI – MNOGE JAVNE LIČNOSTI UZ VOLONTERSKI CENTAR GO ZVEZDARA I SVI POZIVAJU: Uđite u naš voz! (VIDEO)

Gradska opština Zvezdara poziva mlade da se pridruže volonterskom servisu Zvezdare – VOZ, koji će imati ključnu ulogu u predstojećim danima. Njima podršku u ovom trenutku pružaju mnoge javne ličnosti.

U toku vanrednog stanja, koje već peti dan traje u Srbiji, volonteri GO Zvezdara pozivaju sve one koji žele da pomognu u predstojećim danima koji će biti teški za Srbiju. Svi zainteresovani mogu da se prijave na broj telefona: 011/3405-620 u periodu od 7:30 do 15:30 časova.

Gradska opština Zvezdara poziva mlade da se pridruže volonterskom servisu Zvezdare – VOZ, koji će imati ključnu ulogu u predstojećim danima. Volonterski kol centar stoji na raspolaganju svim građanima starijim od 65 godina, kako bismo im omogućili dostavu osnovnih životnih namirnica i lekova. Takođe imaju zadatak da prošetaju kune ljubimce kada njihovi vlasnici nisu u mogućnosti da to urade. Važno je da napomenemo da su volonteri opremljeni maskama i rukavicama i da je, po već ustanovljenim procedurama, svaki kontakt zabranjen. Volonteri mogu da se prijave na broj telefona: 011/3405-620 u periodu od 7:30 do 15:30 časova. Hajdemo zajedno i snažno do pobede. Uđi u naš VOZ.

Akciju "Uđi u naš voz" podržali su kreatoeka Suzana Perić, direktorka privredne komore Brankica Simanić, Strahinja Danilović direktor JKP "Infostan tehnologije, i Vladan Jeremić.

Inače, u Srbiji je danas zabeležen prvi smrtni slučaj kako posledica epidemije koronavirusa.