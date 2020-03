Lađević za Pink: Svi treba da poštujemo mere Vlade Srbije kako bismo se izborili protiv ove pošasti

Glavni urednik "Srpskog telegrafa" Milan Lađević apelovao je na građane da se pridržavaju mera Vlade Srbije.

On je istakao da mere i zakoni moraju da važe za sve, jer su u pitanju ljudski životi koji moraju da se spašavaju.

-Što se tiče imunizacije krda, Britansci su išli svesno da će izgubiti voljene, nadali su se da će steći imunitet i da će sve krenuti svojim tokom, ali ovaj virus nije kao drugi, nemamo pad epidemije ili pandemije - rekao je Lađević za Pink.

-Zato bi trebalo apelovati na građane da ne dozvolimo španski, italijanski ili bilo koji drugi scenario, da ostanemo kod kuće, da slušamo mere Vlade Srbije, kako bismo se zajedno izborili protiv te pošasti jer ćemo posle svi izaći jači - naglasio je on.

Direktor Turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović govoreći o našem prijateljstvu sa Kinom, kao i o odnosu sa EU, ističe da se mogu razviti prijateljski odnosi sa zemljama sa kojima imate dugu tradiciju dobrih odnosa i gde se vaši i njihovi interesi usaglašavaju.

-Jesmo mi mali ali interesi postoje, sa druge strane Evropa je ono što je oduvek bila, to je grupa država koje u određenim trenucima ima određene interese. Uvek kroz istoriju kada su se dešavale velike epidemije, sve to učini da se promeni svet, zaboravljamo činjenicu da svet neće izgledati posle ovoga isto. Ono što je važno promeniće se odnosi globalno - smatra on.