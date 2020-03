Petronijević za Pink: Svak građanin je dužan da poštuje propisane mere

Advokat Goran Petronijević naglasio je da propisane mere Vlade Srbije niko nije doneo na svoju ruku, već da su one donete na osnovu znanja stručnjaka i da se ne smeju kršiti.

Govoreći o vanrednom stanju, Petronijević je istakao da ono traje do 90 dana, ali da se može i produžiti na još 90 dana.

Nadležnost za proglašenje vanrednog stanja imaju predsednik Republike, predsednica Vlade i predsednica Skupštine.

To su one situacije u kojima dođe do ugrožavanje države i stanovništva jedne države, kao što je ova situacija - rekao je Petronijević za Pink.

Kaže i ljudi česti mešaju vanredno stanje sa vanrednom situacijom, ali da je ona nešto "blaža varinata".

-Vanredna situacija je blaži oblik, i karakterističan je za određene terotorije, gradove, i uvodi se usled drugih poremećaja zbog recimo zemljotresa, poplava, terorističkih akata... - rekao je Petronijević.

Treći stadijum ograničenja je, dodaje, u vreme kada je država napoadnuta a to je ratno stanje.

Petronijević kaže da postoje krivična dela za koja se sada može suditi iako sudovi i tužilaštva ne rade.

-Članovi 248 i 249 upravo propisuju dela za nepoštovanje propisa zdravstvenih mera koje se propišu za vreme vanrednog stanja, a imajući u vidu konkretno da je ovde uzrok vanrednog stanja upravo pandemija odnosno epidemija svaki građanin je obavezan da se toga pridržava - istakao je on.

-Mi kršimo te mere i kažemo da je preporuka, ne to je obaveza, jer su sve mere donete na osnovu znanja stručnjaka, to niko nije doneo na svoju ruku - ističe Petronijević.

Kako je objasnio, vanrednim stanjem, kao i policijskim časom se umanjuju ljudska prava na slobodu kretanja i komunikacija, ali dodaje da je to u ovakvim situacijama dozvoljeno.