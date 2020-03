Đurić: Kina je najiskreniji prijatelj srpskog naroda

View this post on Instagram

患难见真情 Кинеска пословица каже да се право пријатељство исказује у тешким временима. Кинески народ и његово руководство показали су да су најискренији пријатељ којег српски народ може имати. У тренутку када се у Европи многи окрећу себи и заборављају на солидарност, Народна Република Кина је на делу показала да је, иако географски далеко, наш најближи и најпоузданији пријатељ. Српски народ то никада неће заборавити. Кина је слогом, дисциплином и организацијом прва показала свету да је вирус корона могуће победити. Председник Народне Републике Кине и генерални секретар Комунистичке партије Кине Си Ђинпинг је, залажући се за концепт заједнице за будућност човечанства, рекао да земље треба да се држе заједно као путници на једном броду. Та идеја о међународној солидарности остварена је и у кинеској несебичној спремности да помогне Србији, Италији и другим земљама погођеним коронавирусом. Кина и кинески народ су овиме још једном потврдили своју племенитост и одговорност према читавом човечанству, а Србија ће заједно са нашом кинеском браћом наставити да предано ради на стварању бољег, праведнијег и хуманијег света. . . . #srbija #china #coronavirusoutbreak⚠️ #prijateljstvo