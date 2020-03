HUMAN GEST! Srpski 3D štampari prave vizire za zaštitu zdravstvenih radnika od virusa (FOTO)

Grupa "mejkera" je preduzela inicijativu da zaštiti najugroženije profesionalce Srbije, medicinske radnike, koji će biti najizloženiji koronavirusu lečeći građane. Pridružite im se i podržite ih.

Kako bi pomogli u smanjenju epidemije covod19, srpski 3D štampari su se udružili u Facebook grupi Vizionari Srbije, s idejom da naprave što više vizira, koji mogu da zaštite pre svega medicinske radnike.

Potražnja za zaštitnim maskama u svetu je tolika da umesto iPhone-a Kinezi prave maske i to 200 miliona dnevno, a kako je za proizvodnju onih najefikasnijih potrebna nanotehnologija, nije moguće ispratiti potražnju.

Srpski lekari su oprempljeni tim N95 maskama, ali to im nije potpuna zaštita od kapljičnog korona virusa. Kada ih je grupa srpskih 3D štampara pitala kako može da im pomogne, rekli su da su im potrebni viziri, zato što im oni u potpunosti prekrivaju lice, a kako mogu da se denzifikuju, njihova upotreba je višekratna.

-Da bi se jedan vizir napravio u 3D štampaču, potrebno je od jednog do dva i po sata. S obzirom na to koliko se ljudi uključilo, mi možemo da napravimo oko 300 komada. Plan je da do utorka pošaljemo prvu turu, a konstantno raste broj kolega koji se priključuju akciji - kaže predstavnik ove grupe, koji će vizire štampati i u svojoj kući.

Napominje nam da se javila i jedna kompanija da industrijski proizvede 50.000 vizira, ali to nije moguće da se desi preko noći, pa će 3D štampom pokušati da što bolje premoste taj period, a neće prestajati sve dok epidemija ne prestane.

Poziv da se priključe je otvoren svim koji se bave 3D štampom, a to mogu učiniti putem grupe Vizionari Srbije, na kojoj će naći i listu na koju mogu da upišu koliko vizira mogu da proizvedu.