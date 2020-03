DROBNJAK ZA PINK: U celoj Srbiji je intenzitet saobraćaja drastično smanjen! U nedelju na auto-putu Beograd-Niš bilo svega 5.755 vozila

Do 1. marta je na ovoj deonici bilo između 12.000 i 13.000 vozila, a prošle godine je u proseku bilo oko 16.000 vozila tokom 24 sata.

Na putevima u Srbiji drastično je smanjen intenzitet saobraćaja, i u nedelju je na deonici auto-puta Beograd-Niš bilo svega 5.755 vozila, izjavio je za "Novo jutro" direktor JP Putevi Srbije Zoran Drobnjak.

Ističe i da je posetio naplatne rampe u Vrčinu i Šimanovcima, kako bi se zaposleni dodatno organizovali u novonastaloj situaciji. Dodaje da je svima obezbeđena zaštitna oprema, dezinfekciona sredstva, da svi imaju maske, a da će nove dobiti u sredu.

Kada je reč o smanjenom intenzitetu saobraćaja, kaže da se on registruje van perioda "policijskog časa", odnosno od oko šest sati ujutru do 17 sati. Inače, do 1. marta na deonici Beograd-Niš bilo je između 12.000 i 13.000 vozila, a prošle godine je u proseku bilo oko 16.000 vozila tokom celog dana.

Saobraćaj je drastično smanjen sa zatvaranjem granica i uvođenjem policijskog časa i, kako dodaje Drobnjak, sada pored domaćih kamiona, na auto-putevima strane kamione u konvojima policija sprovodi od granice do granice.

Stranih putničkih automobila nema na autoputevima u Srbiji, a ukinut je i međugradski saobraćaj. Drobanjak kaže da su ubrzani radovi izgradnji i obnovi putne mreže pošto ima manje saobraćaja.

Dodaje da se trenutno radi obilaznica oko Beograda, da je juče asfaltirana deonica Beloljin - Blace od 11 kilometara i da će biti gotova za oko 20 dana, kao i da će za mesec dana biti završena obnova autoputa od Batrovaca do Kuzmina u dužini od 23 kilometra.

Navodi da se završava i deonica kod Vlasotinca od 15 kilometara, da se planira do septembra ili oktobra završetak radova na putu od od Ovčar Banje do Užica i do Zlatibora.

Kaže da na deonici Požega - Preljina radi kineska firma CRBC i da se kod njih ranije pojavio slučaj korona virusa, zbog čega je bio zaražen i jedan naš radnik koji je sad izlečen, a kineski radnici su sada u karantinu.