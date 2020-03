BABA MARTA POKAZUJE SVOJE ZUBE: Danas hladno, do 3 stepena

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na sneg i formiranje, odnosno povećanje, visine snežnog pokrivača.

Od ponedeljka do srede doći će do stvaranja snežnog pokrivača, u većini mesta od 10 do 15 cm, na planinama i u nižim predelima istočne Srbije od 20 do 40 cm, lokalno i više.

U utorak usled jakog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima. Slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuje se u sredu tokom dana.

Danas će u Srbiji biti oblacno, hladno i vetrovito povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Obilnije snežne padavine očekuju se u planinskim predelima i na istoku zemlje gde ce doći do stvaranja snežnih nanosa.

Vetar umeren i jak istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najvisa dnevna od 0 do 3 stepena.

U Beogradu će biti oblačno, hladno i vetrovito povremeno sa snegom. Vetar umeren i jak istočni i severoistočni.

Jutarnja temperatura oko -1, najviša dnevna oko 2 stepena. Naredna dva dana biće pretežno oblačno, u sredu mestimično sa snegom, koji ce u četvrtak uz porast temperature u nižim predelima prelaziti u kišu i susnežicu. Više padavina očekuje se u južnim i istočnim krajevima.

U petak će biti osetno toplije uz postepeni prestanak padavina. Do kraja perioda promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti.