Poznati meteorolog najavljuje DUPLIRANJE SNEŽNOG POKRIVAČA: Sutra se očekuje još 20 CENTIMETARA SNEGA, a otkriva i kada će PRESTATI DA VEJE

Do sutra se očekuje da napada još 10 do 20 cm snega u celoj Srbiji.

Visina snežnog pokrivača jutros je u većini mesta u Srbiji bila 10 do 20 centimetara, izjavio je meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj navodeći da će sneg nastaviti da pada i da se očekuje da će do sutra napadati još 10 do 20 centimetara.

- Snežne padavine će nastaviti danas do kraja dana, tokom naredne noći i sutra u prvom delu dana. U celoj Srbiji imaćemo sneg s tim što se više padavina očekuje u istočnom delu zemlje i planinskim predelima - rekao je Sovilj.

Istovremeno će, kaže, duvati umeren, povremeno jak istočni i severoistočni vetar koji će biti najjači u planinskom delu istočne Srbije, u oblasti Homolja, delu Braničeva i Pomoravlja.

- Treba biti oprezan zbog stvaranja snežnih nanosa na tom području - rekao je Sovilj.

On je naveo da je danas, u jutarnjim satima, visina snega u većini mesta u Srbiji bila 10 do 20 centimetara.

Kada je reč o Beogradu, devet centimetara snega napadalo je u gradu, a na Košutnjaku 13 centimetara.

- Očekujemo da do sutrašnjeg dana napada još toliko snega, odnosno još nekih 10 do 20 centimetara na području Srbije generalno, ali i na području Beograda - dodao je Sovilj.