VRAĆA SE LEPO VREME - Danas pretežno oblačno i malo toplije

U Srbiji će biti pretežno oblačno i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U centralnim i južnim krajevima ujutro ponegde sa kratkotrajnim snegom, posle podne uz mogućnost slabe kiše.

Posle podne na severu, a krajem dana i u ostalim krajevima postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar umeren i jak, u košavskom području sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do jedan, najviša od četiri do osam, u košavskom području do 11.

U Beogradu pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, najviša oko osam.

U Srbiji narednih dana umereno do potpuno oblačno, u petak na jugu, a u nedelju i početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima ponegde slaba kiša, na planinama provejavanje slabog snega.

U košavskom području u petak vetrovito, sa umerenim, povremeno i jakim jugoistočnim vetrom.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 26. mart:

Očekivana biometeorološka situacija može biti nešto povolјnija za hronične bolesnike u većem delu zemlјe, dok se na jugu i u centralnim delovima zemlјe i dalјe savetuje dodatan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, nesanice i bolova u mišićima.