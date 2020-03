SPREMITE SE - STIŽE NAM TEMPERATURNI ŠOK! Sneg će zameniti topli i sunčani dani, a EVO I KADA!

Očekuje se temperatura do 15 stepeni Celzijusa.

Jutros je cela Srbija bila u minusu, a mnogi delovi naše zemlje prekriveni su belim pokrivačem.

U Srbiji će narednih dana biti umereno do potpuno oblačno, a već od sutra u većini krajeva temperature će biti iznad nule.

Značajno otopljenje nas očekuje u petak, kao i za dane vikenda.

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U centralnim i južnim krajevima ujutro ponegde sa kratkotrajnim snegom, posle podne uz mogućnost slabe kiše.

Posle podne na severu, a krajem dana i u ostalim krajevima postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar umeren i jak, u košavskom području sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do jedan, najviša od četiri do osam, u košavskom području do 11.

U Beogradu pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, najviša oko osam.

U petak će na severu biti suvo, u ostalim krajevima sa kišom, na visokim planinama sa snegom, uz postepeni prestanak padavina.

Do kraja perioda promenljivo oblačno, do ponedeljka temperatura u porastu, kada se očekuje intenzivno topljenje snega na planinama.