IMUNOLOG JANKOVIĆ OTKRIO KADA JE OBOLELI OD KORONE NAJZARAZNIJI! Evo koliko nas IMUNITET zaista štiti

Imunolog Srđa Janković rekao je da najduži period inkubacije koronavirusa 14 dana, ali da je jedina odbrana od virusa samoizolacija, izolacija.

-Period inkubacije traje 14 dana, može da bude i duži, ali ne tako često - rekao je imunolog i otkrio kada je osoba najviše zarazna.

-Ljudi su najzarazniji pred sam kraj inkubacije. To je sasvim tačno Da bi neko bio zarazan, virus mora da se umnoži. Dakle, ako se neko zarazi, on ne postaje zarazan tog sekunda, već tek kad se virus u organizmu dovoljno umnoži, kada dospe u disajne puteve, putem kapljice koje izbacujemo kada pričamo, kišemo i kašljemo. Tada možemo da zarazimo druge. Naravno, ne možemo da kažemo kog dana i kog sata u inkubaciji se to desi. Postoje varijacije. Ali sigurno u samom početku čovek nije zarazan. Inkubacija sama varira, tih 14 dana su maksimalan period, mada može biti i duža, ali uvek treba uz taj podatak reći da je prosečna inkubacija pet do sedam dana zato što, ako kažemo samo maksiimum a ne kažemo prosečnu može da se stvori kriva slika - rekao je dr Janković.

Imunolog se dotakao i imuniteta i da li može da nas zaštiti od koronavirusa.

-Imunitet je jedna složena oblast, naravno da sve što je deo zdravlja i zdravog života povoljno utiče na imunitet, ali imunitet nije samo jak ili slab. On na neke stvari deluje adekvatno, na neke ne. U ovoj situaciji nema načina da se uzimanjem nečega, stvari koje su generalno zdrave, ojače tako da nas štiti od koron. Jednostavno, koncept podizanja imuniteta je inače veoma nategnut i spor, a sredstva za jačanje imuniteta nemaju nikakvu ulogu u borbi protiv koronavirusa. Ono što može da stvori imunitet, kao što znamo, to je vakcina, a njoj se nadamo, ali nažalost ne još, procene su godinu i po do dve - rekao je Janković i dodao da niko ne sme da misli da sve preporuke o zdravom životu su preporuke protiv covida 19.

-Moramo da se štitimo pre svega izolacija, samoizolacija, sredstva zaštite, da što manje ljudi dođe u kontakt sa virusom onda će manje ljudi koji imaju predispoziciju da teže obole biti u kontaktu sa virusom, samim tim čuvamo ljudske život. To je glavno, nema načina da pojačamo imunitet i šetamo kao u nekom oklopu i da nam virus ne može ništa, to zaboravite - naglasio je imunolog za Javni servis.