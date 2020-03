Đurić: Nema obolelih u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji (FOTO)

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији: 25. март 2020. године. Нема оболелих у већински српским срединама. 71 оболео у албанским срединама. 11 узорака брисева пацијената из српских средина на КиМ послато на Институт Торлак и сви су негативни на вирус COVID-19. Због забране кретања, волонтери у српским срединама углавном у раним јутарњим часовима обилазе кориснике. Преко КЦ Ниш на простор КиМ испоручујемо 15.000 заштитних маски и 30.000 заштитних рукавица из контигента помоћи НР Кине, као и лекове за дијабетичаре и хроничне болеснике за све српске средине на КиМ, који ће моћи да се подижу у апотеци у Косовској Митровици, на основу прикупљених рецепата пацијената. 2 возила Лада Нива уручена Дому здравља у Зубином Потоку, а институцијама и јавним предузећима у тој општини подељено је преко 2.000 маски, које се шију у погонима „Јавора". Кретање наших возила санитета, лекара и пацијената са простора КиМ, као и транспортних камиона из централне Србије, преко административне линије, данас је било редовно и несметано. У близини КБЦ у Косовској Митровици у уторак увече ухапшене три особе (два Албанца и једна Српкиња) због кршења забране кретања. Ухапшени су послати у карантин у Приштини, док су четири полицајца који су били у контакту са њима у самоизолацији. У Косовској Митровици, у току последња 24 часа, није било пацијената са симптомима вируса КОВИД 19. Укупно 62 особe се налазе у самоизолацији у периоду од 14 дана. У здравственим установама на централном Косову у протекла 24 сата било је 17 прегледа мобилних медицинских тимова. Није утврђено присуство симптома инфекције коронавирусом. Пензионери се у Косовској Митровици, заједно са надлежним службама Поште, банке Поштанска штедионица и Комерцијалне банке, упознају са могућностима подизања пензија током трајања ванредног стања путем доставе на кућну адресу или уз могућност давања пуномоћја за подизање пензија. Наставља се дезинфиковање јавних установа у већински српским срединама. Дом културе Грачаница наставља да емитује онлајн културне програме, попут јучерашње онлајн изложбе слика „Јесен у Паризу".