Hoće li doći kraj lošim vestima?

Godina 2020. praktično nije ni počela kako valja, a već ispunjava kriterijume da ostane zabeležena kao jedna od najgorih i najcrnjih ikada. Dosad su je obeležile mnoge tragedije, zločini, prirodne katastrofe, a lošim vestima, čini se, skoro neće kraj.

U ova nepuna tri meseca ova 4 događaja izdvajaju se kao najcrnja, a većina je ostavila dalekosežne, užasne posledice. Krenimo redom:

1. Požari u Australiji

Ostrvo kengura u Južnoj Australiji upoređeno je sa Nojevom barkom zbog svoje jedinstvene ekologije koja se zbog žestokih požara koji su trajali nedeljama verovatno nikada neće oporaviti do kraja.

Požari u Australiji počeli su u drugoj polovini 2019. i traju još uvek. Do sada je izgorelo preko 10,7 miliona hektara šume, uništeno preko 5.900 objekata, stradalo 28 osoba i preko pola milijardi životinja. Na najvećem udaru požara su savezne države Viktorija i Novi Južni Vels, u kome je u decembru 2019. proglašeno vanredno stanje.

Požarom su najviše pogođene životinje. Ekolozi smatraju da će vrstama koje su i uspele da prežive požare trebati nekoliko vekova, da povrate svoju brojnost pre požara. U požarima je do sada uništena trećina populacije koala, koje zbog sporijeg kretanja imaju najviše problema da pobegnu od vatre.

10. januara 2020. nošeni vetrom, požari iz različitih država su se spojili u jedan megapožar, koji po površini koju obuhvata predstavlja najveći požar zabeležen u istoriji. Požari su toliko podigli temperaturu da je došlo do stvarnja pirokumulonimbusa, ali čak ni oni nisu uspeli da ugase vatru koja ih je stvorila, kako to inače biva. Umesto toga došlo je do stvaranja tornada, koji su u kombinaciji sa požarom doveli do vatrenih tornada.

2. Svet na ivici novog velikog rata

Ubisvo general-majora Kasima Sulejmanija, komandanta Revolucionarne garde, koji je poginuo u američkom napadu u Iraku 3. januara, pretilo je da izazove novi svetski rat. Sulejmani (62) je bio na čelu svih iranskih vojnih operacija na Bliskom istoku, a bio je komandant elitne Kuds jedinice.

I’m not sure what size of rockets Iran are firing at the bases in Iraq... but I’ve been on the receiving end of rocket fire and the counter measures you can see in this video.



It’s actually terrifying. Can’t even explain it.



pic.twitter.com/N1aYQ1H6x5 — Stephen Howson 🇾🇪 (@MrStephenHowson) 08. јануар 2020.

On je ubijen na aerodromu u Bagdadu po direktnom naređenju američkog predsednika Donalda Trampa.

Iranski Savet za nacionalnu bezbednost odmah je pozvao na „žestoku osvetu" Americi zbog ubistva najmoćnijeg iranskog generala, a taj napad okarakterisao kao „akto međunarodnog terorizma". Ubrzo su krenule i odmazde Teherana, gađane su američke vojne baze u Bagdadu, raketirana ambasada SAD, a nakon nekoliko dana napada, usledilo je saopštenje da je Iran završio sa osvetom.

- Sve naše akcije su bile proporcionalne ubistvu Kasema Sulejmanija. Ona je završena. Ako SAD više ne budu preduzimale vojne akcije protiv Irana, ni mi nećemo preduzimati takve akcije - rekao je stalni predstavnik pri UN Madžid Taht-Ravanči.

Podsetimo da je ovaj događaj sa sobom poneo još jednu tragediju: na Sulejmanijevoj sahrani, u stampedu, nastradalo je najmanje 56 ljudi, a više od 200 je povređeno.

3. Tragedija koja je potresla ceo svet – Kobi Brajant i njegova ćerkica nastradali u padu aviona

„Poginuo Kobi Brajant.“ Vest o padu helikoptera i tragediji koja je potresla svet košarke, ali i unesrećila nekoliko porodica jer je tom prilikom stradalo devet osoba, uključujući i Đianu (13), ćerku slavnog igrača, obišla je svet.

Košarkaška legenda poginula je u Kaliforniji. On je putovao privatnim helikopterom kada je letelica buknula u plamen iznad grada Kalabasa.

Brajant je bio jedan od najboljih košarkaša svih vremena, a njegovu tragičnu smrt oplakuju mnogi velikani sporta, javne ličnosti, ali i hiljade poklonika sporta u kome je briljirao. On i njegova ćerkica sahranjeni su na privatnoj ceremoniji u Los Anđelesu, a krajem februara u „Stejpls centru“ održana je komemoracija na kojoj se svet oprostio od tragično nastradalog košarkaša.

Komemoracija, odnosno javni oproštaj od legendarnog košarkaša i njegove naslednice, koji je u stvari bila "Proslava života", održana je, simbolično, 24.2.2020. Razlog za to se krije u brojevima s obzirom da je jedan od brojeva koji su obeležili Kobijevu karijeru bio 24, dok je njegova ćerka u nosila broj 2.

"Stejpls centar" u Los Anđelesu je bio mali da primi sve koji su želeli da prisustvuju oproštaju od Crne mambe i njegove Mambasite, a čitav grad je stao na tih nekoliko sati dok je trajala komemoracija.

Bili su tu prisutni brojni bivši saigrači, sadašnje NBA zvezde, predstavnici gotovo svih NBA klubova, treneri i svako ko iole išta znači u NBA svetu. Ipak, iako je čitav događaj trebalo da predstavlja "Proslavu života" suze su tekle kao reka niz lica svih prisutnih dok su govore držali udovica Vanesa, zatim Majkl Džordan, Šakil O'Nil, Dajana Taurasi, a pesme su izveli Kristina Agilera i Ališa Kiz. Među prisutnima na komemoraciji je bio i Vlade Divac.

Kobijeva supruga Vanesa održala je govor koji je rasplakao svet. Ona se opraštala od svojih najmilijih zadržavajući suze i dah.

'UNTIL WE MEET AGAIN': Vanessa Bryant spoke publicly for the first time since her husband, Kobe, and daughter, Gianna, were killed in a helicopter crash during a “Celebration of Life” memorial at the Staples Center in Los Angeles." More tonight. https://t.co/lXPZzvuBv0 pic.twitter.com/aVLSpYbOp5 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 24. фебруар 2020.

4. Pandemija koronavirusa

Pre dva meseca oči celog sveta bile su uprte u Vuhan, kineski grad u kojem je izbila epidemija korona virusa. Evropljani su iz svojih sigurnih domova kritikovali nereagovanje kineskih vlasti na vreme i sprečavanje širenja zaraze, zavladala je ksenofobija širom sveta, a na Azijate je gledano kao na jedine "krivce". Međutim, danas se situacija potpuno preokrenula, i dok Evropu guta virus, Kinezi proglašavaju pobedu nad njim.

Pandemija virusa proglašena je početkom marta i dosad je odnela 20.494 života, dok je širom sveta zaraženo više od 452.000 ljudi. Tokom prva dva meseca ovaj virus je usmrtio oko tri hiljade ljudi, da bi tokom dosadašnjeg dela marta odneo više od 17.000 života.

Najviše osoba je preminulo u Italiji (7.503), Španiji (4.089), Kini (3.287) i Iranu (2.234). Francuska je juče postala peta država sa više od 1.000 smrtnih slučajeva i od tada je taj broj postastao za 331. Danas je taj prag prešla i Amerika koja je dostigla broj od 1.033 preminula.

ITALY: Hospitals overwhelmed as hundreds die daily from the #coronavirus



pic.twitter.com/5rAzQnZEu1 — Breaking911 (@Breaking911) 22. март 2020.

Ove večeri, nepuna dva dana nakon što je prešao 400.000, broj zaraženih je dostigao pola miliona. To znači da je za tri meseca od početka pandemije 500.000 hiljada ljudi zaraženo korona virusom.

Broj aktivnih slučajeva je 351.029, dok se 140.225 ljudi izlečilo. Ove dve brojke se iz sata u sat sve više odaljavaju, iako su nekada bile skoro izjednačene.

Nakon Kine koja već neko vreme beleži rast slučajeva od pedesetak ljudi dnevno, sad su najpogođenije zemlje Italija sa 74.386 zaraženih, Amerika sa 68.814, Španija sa 56.188 i Nemačka sa 40.421.

U Srbiji je do danas u 15 sati zabeleženo 457 zaraženih i sedam smrtnih slučajeva, a već nedelju i po dana se nalazimo u vanrednom stanju i poštujemo brojne mere Vlade Srbije, od samoizolacije, policijskog časa, zabrane kretanja za starije od 65 godina...

Ovo su samo neke od nesreća koje su zadesile svet, i one će se sasvim sigurno pamtiti i prepričavati u budućnosti. Deci ćemo pričati kako smo za dva i po meseca uspeli da izgubimo velike ljude, preživimo strašnu pandemiju i za dlaku izbegnemo Treći svetski rat.

Godina je, dakle, tek počela, a već je užasna! Nadajmo se boljim vestima i da će 2020. malo da “spusti loptu“.