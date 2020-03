NEMA OPASNOSTI ZA PACIJENTE U NARODNOM FRONTU: Čekaju se rezulati testa za bebu koju je rodila majka zaražena koronavirusom u Beogradu

I beba i majka su u izolaciji u Narodnom frontu.

- Majka je stabilna, izolovani su. Beba ima svoj boks, odvojena je i od beba i od majke. Test je urađen i čekamo rezultat, očekujemo da se ova beba rodila bez virusa. Ta izolacija služi da majka ne prenese virus na svoje dete - objasnio je on.

Narodni front je obezbedio celo odeljenje za pacijente obolele od koronavirusa.

- Imamo desetak kreveta, kupatila, imamo i salu samo za njih. Sve što se dešava u sali ide u ventilaciju, ništa ne izlazi van sale, imamo porođajni boks, prostoriju za dijagnostiku. Maksimalno smo organizovani - istakao je Miković.

Kako se porodilja zarazila i koliko su trudnice ugrožene?

- Njen suprug je bio u kontaktu sa zaraženom osobom, tako su počeli izolaciju oboje, ona je prošla bez kliničke slike. Za razliku od druge dve žene koje su pokazivale izraženu kliničku sliku, a koja je upućivala na pneumoniju - te dve žene su bile negativne. Tako da od svih slučajeva, a ima ih 18 opisanih iz Kine, samo je jedna trudnica do sada stigla do intenzivne nege, one, dakle, prolaze jednako kao opšta populacija tih godina, dobro podnose tu infekciju - objasnio je dr Miković.

Kako je izgledao porođaj trudnice u GAK Narodni front?

- Postoje propisi kako se koristi oprema - tu su anesteziolog, anestetičar, bar dva ginekologa, babica, neonatolog, neonatološka sestra, svi su vežbali i pripremali se da brzo mogu da deluju, zaista je to juče bilo na zavidnom nivou. Ko god je tako zaštićen od lekara nema potrebe da se testira osim ako ne pokaže neke znakove bolesti - detaljno je opisao direktor GAK Narodni front.