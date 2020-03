BRNABIĆ ZA PINK: Očekujemo još 480 NOVIH RESPIRATORA, to je za nas kao SUVO ZLATO! Ako treba restriktivnije mere

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je za Pink da Srbija nastavlja da se bori za svoje građane, i da na sve načine pokušava da nabavi što veći broj respiratora.

Brnabić je za Pink rekla da je važno da građani budu odgovorni i svesni da je samoizlacija važna u borbi protiv koronavirusa, koji je sa današnjim danom odneo 13 života.

Govoreći za Nacionalni dnevnik televizije Pink, ona je rekla da je država uspela danas da nabavi još 480 respiratora. Nagalsila je da se za svaki respirator koji Srbija dobije zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji to čini zahvaljujući svom kredibilitetu u svetu.

- Na tome radi predsednik Vučić dan i noć i taj uspeh je neverovatan. Za nas su prelepe vesti kada se izborimo i za jedan. Ja sam to prepustila njemu. Za tu borbu ogroman uticaj ima i lični kredibilitet predsednika republike. Predsednik Vučić ima ogoroman kredibiltet, može da pozove, da traži, ljudi žele da mu pomognu. Jutros sam dobia mejl da smo nabavili još 480 novih respiratora, to je za nas kao suvo zlato. To je 480 puta tri za živote naših građana - rekla je ona.

Brnabić je ponovo apelovala na građane da ostanu kod kuće i budu disciplinovani, i najavila da će ako bude potrebno biti uvedene još rigoroznije mere.

- Država je do sada dala svu moguću podrsku ali na građanima je da li ćemo borbu sa korona virusom da dobijemo ili ne - istakla je Brnabić

Ona je rekla da je Srbija u četvroj nedelji i jos je na nogama, ali da ako bude kao juče , takav dan ćemo platiti. Upozorila je i da ulazimo u najteži period. Ona je rekla da od danas radi laboratorija u Batajnici, a priprema se i veterinarski institut u Kraljevu, koji će raditi testove za kovid 19 kako bi se raasteretio Torlak.

Navela je i da Srbija po glavi stanovnika ima respiratora više nego mnogo razvijenije zemlje, a da je jutros dobila mejl da smo uspeli da nabavimo još 480 respiratora. Ona je istakla i da su bolnice dobro opremljene, da ima dovljno testova, kao i da su povećani kapaciteti.

Navela je i da je obebeđeno preko apoteka devet miliona maski za građane. Ponovila je da će penzije biti isplaćivane u celini 10. u mesecu, a da će 10. aprila biti isplaćena i jednokran,a pomoć od 4000 dinara. Poruičila je da svi koji ostaju kod kuće pomnažu lekarima koji rade danonoćno , da je to solidarnost i da im time daju šansu.