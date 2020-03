PINK.RS OTKRIVA: Ovako izgleda KUĆNI RED i plan aktivnosti na Sajmu

Dan je na Sajmu isplaniran do detalja.

Dan će za one koji se od koronavirusa leče na beogradskom sajmu počinjati od 6 sati, kada je predviđeno buđenje, a odmah nakon njega predviđeno je vreme za ličnu higijenu.

Pink.rs je došao do detaljnog "kućnog reda" ustanove koja je osposobljena i koja je juče primila prve pacijente. Ovde se može smestiti 3.000 ljudi, a prema procenama medija, pacijenata sa lakšim simptomima korona virusa na Sajmu trenutno ima nešto više od 30.

Njihov "kućni red" izgleda ovako:

Od 6 do 6.30 - ustajanje

Od 6.30 do 8 sati - lična higijena

Od 8 do 9 - doručak

Od 9 do 11 - lekarski pregledi i terapije. U istom periodu, predviđeni su i čišćenje i dezinfekcija hale, a do podneva traju slobodne aktiuvnosti: čitanje dnevne štampe i letarature.

Od 12 do 13.30 ponovo je na redu lična higijena, a potom od 13.30 do 14.30 sledi ručak.

Slobodne aktivnosti posle ručka traju do 18 sati, a nakon večernje ličnehigijene (od 18 do 19 sati), sledi večera, od 19 do 20 sati.

Dan se završava u 22 sata.