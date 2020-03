SAZNAJTE ŠTA SVAKA KUĆA TREBA DA IMA U VREME PANDEMIJE - Šipetić: Apoteke su dobro snadbevene, gomilanje je nepotrebno!

Nije neophodno gomilati maske, lekove i sredstva za dezinfekciju, sve veleprodaje imaju određene količine lekova na raspolaganju, ugovore uz pomoć kojih se snadbevaju i na vreme isporučuju te količine apotekama, rekla je direktorka Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić.

„Svako nagomilavanje dovodi do toga da onaj kome je lek potreban ne može da dođe do njega, a ono što je u ovakvim situacijama jako opasno jeste slušanje ne proverenih informacija“, rekla je Šipetić.

Kako kaže, apoteke imaju svoju količinu zaliha, ali u onom trenutku kada četiri puta više pacijenata uđe i zatraži četiri puta veću količinu lekova, logično ne možete da odreagujete.

„Ukoliko se ono što se ne iskoriti, a kupljeno je sada u vreme ove krize, sutra će biti farmaceutski otpad , i zato molim građane da slušaju farmaceute u apotekama i njihove savete da li je neophodna kupovina toliko robe i da li imate indikaciju za tako nešto ili ne“, rekla je Šipetić.

Ona je navela da bi u vreme trajanje pandemije svaka kući trebalo da ima termometar, takođe i lek za skidanje temperature.

„Nešto za suvi, za nadražajni kašalj, ali sve po savetu farmaceuta. Takođe, dobro je da imamo nešto za imunitet. Prevelika upotreba može da bude i kontraproduktivna. Na imunitetu se radi cele godine, preko hrane najbolje. Preparati sa antioksidansima, cinkom, selenom, vitaminom C, mogu pojačati odgovor organizma i ojačati imunitet“, rekla je Šipetić, ističući da je imunitet ipak nešto što se ne gradi za par dana, već da kako kaže, moramo da vodimo računa kako živimo.

Komenatrišući sporne cene maski, Šipetić je rekla da su maske koje su upravo podeljene stigle od strane kineske donacije, i one imaju, kako kaže, svoju preporučenu cenu od 120 dinara.

„Imamo dobre primere da su te cene u nekim apotekama i niže od toga, tako da tu postoji ograničenje i zna se kolika maksimalna cena maski može da bude“, rekla je Šipetić.

Kada su u pitanju dezinfekciona sredstva, rekla je da je osnovni način kako možemo da se zaštitimo jeste pranje ruku sa sapunom i toplom vodom, ali dodaje da su antiseptici na bazi etanola mogu pojačati osećaj sigurnosti kada su nam ruke već čiste.

„Dokazano je da 70 postotni etanol ima tu funkciju da uništava ovaj virus. Ako izađemo iz autobusa ili prodavnice i hoćemo da dezinfikujemo ruke dok stignemo do kuće, to je onda idealan način da to uradimo“, rekla je Šipetić.