Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku, neuropsihijatar Slavica Đukić Dejanović, večeras će od 21 sat primati pozive na viber od građana koji imaju psihološke probleme.

Đukić Dejanović će porukama i video pozivima davati savete onima koji imaju tezgobe. Ministarka je u razgovoru za Pink.rs otkrila nekoliko praktičnih saveta kako da se oslobodite straha, panike i nesanice, ali se osvrnula i na odnos bračnih partnera tokom kućne izolacije.

Kako je po vašem mišljenju najbolje savladati strah nastao zbog trenutnog stanja u našoj zemlji i svetu izazvanog koronavirusom?

- Strah je fiziološko stanje koje vrlo često dovodi do besa, ubrzanog disanja, lupanja srca, dolazi do panike i aksioznosti. To se uglavnom dešava u večernjim časovima kada pravimo bilans, budući da smo tokom dana zauzeti nekim aktivnostima. Sprečavanje paničnih napada može se postići neutralnim razmišljanjem: da se setimo nekog putovanja, događaja koji je neutralan, da radimo na svom mentalnom angažmanu. Ukoliko ne možete da se obuzdate, najbolje je da telefonom iskomunicirate sa stručnim licem koje će vam objasniti tehniku savlađivanja straha.

Spomenuli ste paniku. Ona može biti veoma opasna. A tu je i nesanica kao veoma otežavajuće stanje za čoveka...

- Panika deluje dramatično i na osobu koju je zadesila, ali i na njeno okruženje. Javlja se van vaše kontrole i zato može biti jako opasna. Vrlo je važno savladati simptome i kontrolisati je. Uz savet stručnog lica može se iskontrolisati. Nesanica nastaje upravo zbog panike i straha.

Koji su vaši saveti za nesanicu, kako je pobediti?

- Ja preporučujem da se posle 17 sati ne koriste psihoaktivne supstance, a to su kafa i koka kola. Pred spavanje i pranje zuba obavezno popijte šolju toplog mleka, ono jako povoljno deluje. Takođe imate čajeve koji vas smiruju. Ne treba spavati preko dana, ne večerati kasno i truditi se da svako veče odlazite u isto vreme na spavanje.

Kada je reč o lekovima za smirenje kakav je vaš stav. Da li ih treba koristiti u ovakvim situacijima?

- Isključivo uz odobrenje ili savet stručnog lica. Posebno ističem da oni koji su već korisnici lekova i imaju ih kod sebe, nikako ne smeju da u specifičnim okolnostima sami sebi povećavaju dozu, već da kontrolišu način uzimanja tih lekova.

A šta je sa onim osobama koji su neustrašivi, kako sebe nazivaju u ovakvim situacijama?

- E vidite, ja bih najviše volela da mi se jave upravo ti neustrašivi. Zašto? Zato što oni imaju zapravo kontrafobično ponašanje i kao takvi mogu da izazovu neuporedivo veći problem od onih koji imaju strah. Zato je važno da se osobama koje misle da su neustrašive da stručan savet i objasni važnost i značaj situacije u kojoj se nalazi ceo svet pa i naša zemlja.

Kinezi su objavili da je tokom vanredog stanja u njihovoj zemlji došlo do povećanja broja razvoda. Da li tako nešto može da se očekuje i kod nas.

- Mi smo kao nacija dosta različiti od azijskog mentaliteta. Poznati smo da se u teškim situacijima okrećemo jedni drugima. Kada je zlo vreme, partner nam je najbliži i najdraži. Odnos parova koji imaju nerešene probleme će najverovatnije ekslairati i ne kažem da neće biti i razvoda, ali ne u tolikom broju. Zato vreme treba da provedemo razmišljajući o pozitivnim i lepim stvarima kako bi se ljudi što bolje osećali. Ne isključujem mogućnost porasta nataliteta.

Kada smo kod nataliteta, da li imate neke podatke o broju rođenih beba u Srbiji poslednjih mesec dana?

- Ti podaci se prikupljaju i zbog otežanih okolnosti nisu potpuni. Ono što sam od jedne institucije dobila kao podatak jeste taj da je u odnosu na prošlu godinu tog dana rođeno 20 beba više. To je jako lepa i ohrabrujuća vest.

Na koji broj telefona i u koje vreme će svi zainteresovani sa potencijalnim problemom moći većeras da vas kontaktiraju?

- Večeras od 21 do 22 i 30 sati biću na raspolaganju građanima na broj telefona 064/8737-322. Razgovor ću obavljati preko vibera uz mogućnost video kola. Odabrala sam večernji termin jer su napadi panike i aksioznost u tim satima izraženi.

Autor: N.Pajić