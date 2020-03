PRESEK STANJA - 16 ŽRTAVA KORONAVIRUSA U SRBIJI, registrovana 44 NOVA SLUČAJA, 785 ukupno zaraženih

Hospitalizovano je 540 pacijenata, a na respiratoru su 62 osobe.

U Srbiji je do 15 sati, 30. marta registrovano ukupno 785 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Od poslednjeg izveštaja do 15 sati testirani su uzorci 622 osobe od kojih je 44 pozitivno i 578 negativno na novi korona virus.

Prema jutrošnjim podacima od devet sati, hospitalizovano je ukupno 540 pacijenata, a na respiratoru je 62.

Do 15 sati, 30. marta, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 3.084 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da je u poslednjih 24 sta tesitrano 622, potrvđeno je 44 i da je ukupno obolelih je 785.

"Imamo tri nova smrtna slučaja", rekao je Kon.

Rekao je da su ukupno 62 osobe na respiratoru.

"Ono što se primećuje, jeste da je opao broj u polsedna dva dana, što ni u kom slučaju nije loše, ali ne smemmo da se zavaravamo, jer može biti samo kratak predah", rekao je dr Kon.

Doktor Kon je rekao da što se tiče samih virusoloških laboratorija, uključuje se sve više i više njih.

"Biće uključeno validiranje da bi mogle da rade, a to traži neko vreme", rekao je dr Kon.

Kako kaže, dobro je, ali se ne usuđuje da kaže da je neki pouzdan znak jer su u pitanju samo dva dana.

"Zaista imamo bolju situaciju nego u 25. danu u Italiji, tako da imamo razloga da se ozbiljno nadamo da smo puno toga uradili. Videćemo dalje, brojevi osoba na respiratoru se povećavaju. Imamo puno ljudi koji su u životnom riziku", rekao je dr Kon.

Kako kaže, kada priđemo 28. danu, videćemo bolje i dodaje sa krajnje umerenim oprimizmom da nije loša situacija.

Dr Kon je rekao da se testovi saopštavaju kada su rezultati izdati.

"Ne možemo da ih saopštavamo pre toga", rekao je dr Kon i dodao da se danas donose zaključci o validiranju laboratorija.

Na pitanje o starosnim grupama obolelih u Srbiji, dr Kon je rekao da ima godišta pacijenata na respiratorima.

"65 posto pripada uzrastu između 25 i 55 godina. Oko 20 posto uzrastu preko 60 godina, a da od 55 do 60 je bilo najviše obolevanja, bar u Beogradu", rekao je dr Kon i dodao da nemamo ogroman broj onih koji su stariji inficirani, ali ih ima, dodaje u svim uzrastima.

Kako kaže, 9 preminulih je muškog, a 7 ženskog pola, ada je procenat smrtnosti 2, 4 posto.

Dr Kon je rekao da je zaštita zaposlenih u nadležnosti poslodavca, i dodaje da ukoliko on nije us tanju to da obezbedi radnici su u problemu.

"Kada su u pitanju brzi testovi, odlučoili smo se za varijantu testova sa PCR mašinama jer imaju veću validnost, jer brzi testovi mogu da budu više puta negativni kod očigledne kliničke slike", rekla je Kisić-Tepavčević i dodala da se čekanje rezultata smanji na meru koju zahteva ovakvo testiranje.

Dr Kon je rekao da navodno smanjenje plata nekim zdravstvenim radnicima u unutrašnjosti rekao da nije nadležan da na to odgovara.

"Pitanje je da li je to posledica situacije u vanrednom stanju i to je nešto što zahvteva razmatranje", rekao je dr Kon.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević je rekla da se u odnosu na aparate koje imaju tačno određuje šta mogu da rade.

Dr Kisić-Tepavčević ističe da svaki poslodavac mora da obezbedi uslove rada zaposlenima.

"To su sada individualne stvari, ali se opšta načela morati poštovati", rekla je Kisić-Tepavčević.

Dr Ivana Milošević sa Klinike za infektivne i tropske bolesti je rekla da se potencijalni pacijenti pre svega jave u domove zdravlja.

"To je prvo mesto gde treba da se jave i gde se određuje dalji tok lečenja. Oni se javljaju lekaru opšte prakse", rekla je dr Milošević.

Govoreći o tome koji ljudi dodatno treba da budu oprezni, dr Milošević je rekla da su to svi.

"Kod koga će da bude teža slika zavisi od više faktora. Pre svega od hroničnih bolesti. Takođe, gojaznost je dodatni faktor koji nije dobar za ovu bolest", rekla je dr Milošević.