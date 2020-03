Epidemiolog Tiodorović upozorava: Imaćemo KATASTROFU ako mladi i neodgovorni u DVA DANA ne promene ponašanje

Procenat smrtnosti od 2,04 odsto od korona virusa u Srbiji je zabrinjavajući, i treba da plaši sve one koji šetaju i ne poštuju mere i preporuke, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović, savetnik direktora Instituta za javno zdravlje u Nišu.

Tiodorović je u intervjuu za „Telegraf“ navodi da je ovo vrh ledenog brega, ističe da treba izdržati naredne dve nedelje, ali je i optimista... Naime, mišljenja je da se sa epidemijom nećemo "nositi" do juna, već da ćemo je ukrotiti oko Vaskra, dok bi posle njega trebalo da bude samo sporadičnih slučajeva obolevanja.

On napominje da u karijeri nije doživeo da policijski čas od 24 sata, koji nam preti ukoliko se za dva dana radikalno ne disciplinujemo. Nije doživeo ni zatvaranje gradova, a pre smatra da bi trebalo zatvoriti naselja, a ne čitave gradove.

Na pitanje da je juče na konferenciji za novinare rečeno da je trenutna smrtnost od virusa korona u Srbiji 2,04 odsto i da li taj podatak treba da nas plaši?, Tiodorović kaže da će biti otvoren i on stvarno treba da bude zabrinjavajući, kao što jeste zabrinjavajući.

- A treba da plaši one koji se šetaju i ne poštuju preporuke. Gledajući na našem malom uzorku u Nišu, a tako je i u Beogradu, među obolelima je 17,9 odsto žena, dok 29 odsto čine mlađi od 60 godina. Ne znam da li će ta stopa smrtnosti da zabrine nekog mladog čoveka, odnosno grupu koja se šeta po ulicama, i po parkovima a ne nose masku, a ja sam to čak i video - rekao je Tiodorović i dodao:

- Za mene su mladi i ovo od 40 i 50 godina, nisu samo omladina iz škola i fakulteta. Nemoj da se uzdaju mnogo u svoj očuvan imunitet, i da govore "nama neće ništa biti, ovo pogađa stare". Mora da nam bude opomena kad umre neko ko je 1974. godište. On jeste imao dijabetes i kardiovaskularnu bolest, ali je suviše mlad. Mladi treba da shvate ovo vrlo ozbiljno. Ako to ne uradimo, ako se ne poštuju sve mere, ništa nam neće značiti to što smo mi krivu uspeli malo da spustimo, da je malo primirimo.

Za to da li se poštuju mere Tiodorović kaže da je njegov utisak da se penzioneri ponašaju najbolje.

- Ima pojedinaca i među njima koji ih ne poštuju, i uvek će ih i biti, ali ogromna većina poštuje. Evo, ja sam u nedelju ujutro zbog svog snabdevanja išao u nabavku. Prijatno sam bio iznenađen da su svi imali maske, svi su imali rukavice, niko se nije približavao bliže od dva metra... Mene kad bi videli, stali bi da razgovaraju sa mnom, ali na odstojanju. Nemojte da oni koji su se skupili i pili viski budu primer. Ogroman broj, čak 99 odsto penzionera poštuje to. Za mlade, međutim, ne možemo to da kažemo - ističe Tiodorović.

Na pitanje da li je vreme da se uvede policijski čas od 24 sata Tiodorović kaže da "ako se stvari ne promene, i to radikalno...!

On smatra da to mora da se promeni sada, u ovih dva, tri dana maksimalno.

- Sada, u ovih dva, tri dana maksimalno. U dva dana mladi i neodgovorni moraju da shvate da mora da se poštuju mere, inače, imaćemo katastrofu. Onda će biti potrebe da policijski čas traje i 24 sata - rekao je Tiodorović.