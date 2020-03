Komšiluk i mobilne prodavnice jedini spas! Kako da hrana stigne do starijih u zabačenim selima

Tokom vanrednog stanja, pretežno staračko stanovništvo koje naseljava ova najudaljenija naselja, uglavnom zavisi od solidarnosti mlađih komšija.

Zato je Milan Krkobabić, ministar za regionalni razvoj, apelovao na velike trgovinske lance da, u saradnji sa lokalnim samoupravama i mesnim zajednicama, pokrene mobilne prodavnice.

Prema Krkobabićevim rečima, ova dostavna vozila trebalo bi da obezbede redovno snabdevanje osnovnim životnim namirnicama i lekovima i u najudaljenijim selima u brdsko-planinskim i pograničnim područjima. Pozvao je sve zadruge i zadrugare da pomognu starijima od 70 godina u obavljanju prolećne setve i drugim poljoprivrednim poslovima na njivama, u plastenicima, voćnjacima, stajama...

U čak 1.000 sela u Srbiji ne postoji nijedna prodavnica, a 500 sela nema puteve, pa ni pristup osnovnim namirnicama.

- To su rubna i pogranična područja, a najugroženije je pet okruga - niški, toplički, pirotski, pčinjski i jablanički - kaže agroanalitičar Branislav Gulan. -

Samo u okolini Vranja postoje 22 sela koja su udaljena oko 20 kilometara od Vranja, sa oko 2.000 žitelja. Mora se pronaći način da se ti ljudi snabdevaju tokom vanrednog stanja.

Na apel da pomogne seosko stanovništvo među prvima se odazvala Zemljoradnička zadruga Zubin Potok sa Kosova i Metohije. Ta zadruga sa 1.100 zadrugara i kooperanata i pet svojih prodavnica, danima svojim dostavnim vozilima doprema osnovne životne namirnice seoskom stanovništvu i u najudaljenija sela: Crepulja, Gazivode, Ugljare, Junake i Lučka Reka. Kako kažu, akciju dostave hrane i pomoći u obavljanju prolećnih poslova, zadrugari iz Zubinog Potoka nastaviće dok traju mere ograničenog kretanja zbog korone.

Dejan Mitić iz Zadružng saveza Južne Srbije, kaže da u svakom momentu ima oko 40 volontera, koji su spremni da namirnice raznose do zabačenih kuća. Socijalna zadruga iz Kamenice kod Niša spremna je da se uključi u akciju pomoći najstarijima na selu.

HRANA STIŽE DO GRANICE

Žitelji sela Mokronozi koje iako pripada opštini Rudo u BiH, koje je mnogo bliže Priboju, uglavnom imaju srpsko državaljanstvo. I zdravstveni kartoni otvoreni su im u pribojskom Domu zdravlja. Sada ne mogu nikud. Niti po namirnice, niti im ih ko može doneti. - Ponekad ih neko donese do graničnog prelaza, a mi ih preuzmemo, to je jedino - kaže Radoje Bogdanović. - Ovde uglavnom žive stari i bolesni. U Priboju primamo penziju, lečimo se, kupujemo hranu i za nas i za stoku. Makar samo jedan dan kad bismo imali mogućnost da pređemo do Priboja, to bi nam mnogo značilo.