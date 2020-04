POZNATI IMUNOLOG UPOZORAVA: Pojedinci nisu ozbiljno shvatili OPASNOST, a ubrzani razvoj epidemije koronavirusa može se preduprediti samo NA OVAJ NAČIN

Povodom toga što je juče bio najcrnji dan u Srbiji po broju žrtava i obolelih od koronavirusa imunolog dr Srđa Janković kaže da ne može bez pijeteta da kaže da je to očekivano, jer je svaki izgubljen život poraz.

- Međutim, onaj glavni poraz koji želimo i moramo da izbegnemo jeste da epidemija krene da se razvija ubrzano. E to, još uvek možemo da izbegnemo - istakao je Janković za Novo jutro TV Pink.

Janković se složio sa rečima Gorana Stevanovića, direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti.

- Ako se nekom učinilo da je to grubo, od čoveka na tom mestu ništa nije grubo u toj situaciji, to se mora reći. Umirujuće je da mi imamo šansu da izbegnemo to što zovemo lošiji scenario, ali ako samo umirujemo, moramo da kažemo da postoji jedna manjina naroda koja ovo nije shvatila ozbiljno - kazao je Janković.

Janković kaže da se većina ljudi ponaša ozbiljno i odgovorno i dodaje da manjina koja nije shvatila ozbiljno mora da uvaži opasnost.

On je upozorio da će se lošiji scenario teško izbeći ako manjina građana koja ne poštuje zabranu kretanja i ne uvaži tu opasnost.

Dr Janković kaže i da mi imamo mogućnost da predupredimo drastičnije širenje jer smo na vreme uveli mere.

Prema njegovim rečima, naredna nedelja i ona posle nje pokazaće efikasnost naših mera, ali i potencijal epidemije.

- Ako to ne uvažimo svi, teže ćemo izbeći gori scenario... Mi smo u boljoj situaciji nego što je bila Italija u ovo vreme, ali to ne sme da nas uljuljka - upozorio je Janković i dodao da još uvek sve od nas zavisi.

Kako kaže, jako je važno pratiti situaciju iz dana u dan, ali postoje i dnevne oscilacije.

- Predviđanje gotovo da se račva u dve mogućnosti, jedna je šta bi epidemija uradila nama ako samo sedimo i gledamo šta radi, a druga je šta mi možemo da učinimo epidemiji - kazao je Janković.

Povodom iskustva drugih zemalja, kao što je slučaj u Južnoj Koreji, Janković kaže da primeri Kine i Južne Koreje govore koliko je važno da ljudi shvate situaciju i da budu samodisciplinovani.

- Određene mere prinude jesu neophodne kada postoji opasnost po ljudske živote - izjavio je Janković i dodao da nisu bitne samo mere već i to kako se ljudi postave i koje mere usvoje.

Janković je rekao da se insistira na socijalnom distanciranju jer više ne mogu da se sustignu svi kontakti.

Istakao je da je Srbija sprečila širenje koronavirusa kroz zdravstvene ustanove.

Janković je govoreći o tome šta treba uraditi kada se dođe kući sa posla ili iz prodavnice rekao da je potrebno sve dezinfikovati, a kupljenje namirnice staviti sa strane.

Kaže da se obuća dezinfikuje, a odeća menja, kao i da je potrebno ljubimcima obrisati šape.

Dr Janković je naveo i da su deca najmanje ugrožena.