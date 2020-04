VUČEVIĆ: Od danas pakovanje i isporuka paketa pomoći penzionerima - Među volonterima brojne javne ličnosti (FOTO)

Otvoren namenski račun za pomoć.

Pakovanje paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama za sve penzionere sa teritorije Grada Novog Sada čija mesečna penzija ne prelazi 30 000 dinara počela su danas i odmah kreće i isporuka na adrese korisnika penzija.

Volonterima koji su angažovani na tom poslu pridružili su se gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i mnoge ličnosti iz javnog života, među kojima su bili Bane Krstić iz Garavog sokaka, Tanja Banjanin, Mladen Baron, Andreja Travica, vaterpolista Marko Ćuk, rukometaš Stevan Popov, Robert Čoban, kikbokser Nenad Pagonis, David Mehić iz OK ''Vojvodina'' i mnogi drugi.

-Zahvaljujem se poznatim Novosađanima koji su sa nama danas, sportistima, pevačima, novinarima, ljudima iz javnog života, koji učestvuju u akciji podrške najugroženijim starijim sugrađanima. Sada treba da dođemo do svakog penzionera i da na bezbedan način isporučimo pakete, što će s obzirom na okolnosti, trajati 10 do 15 dana. Pomoć se odnosi na sve penzionere koji se uklapaju u kriterijum visine penzije, nema veze koliko imaju godina. Otvorili smo i namenski račun i već je veliki broj kompanija, pojedinaca, sportista koji uplaćuju donacije, te ćemo posle Vaskrsa pripremati nove količine paketa za podelu socijalno ugroženom stanovništvu.

Podrška Grada u zakupu poslovnog prostora i tezgi na pijaci

Pored državnih ekonomskih mera i Grad će podržati privrednike koji su u zakupu gradskog poslovnog prostora i tezgi na pijacama. Plaćanje rezervacije tezgi dok ne rade pijace, biće preneto na period kada pijace ponovo počnu da rade. Razmatramo različite modele, tako da će zakupci poslovnog prostora moći svoje obaveze da isplate uz popust do kraja godine, ili da u 2021. godine isplate zakupninu u celosti, bez obračunavanja kamate. Još nema konačnih odluka, ali učinićemo sve da ugostitelji, frizeri, i druge uslužne radnje, ostanu u lokalima, da ekonomski izdrže ovaj period i da sačuvaju radna mesta.

Bez plaćanja računa u vreme vanrednog stanja

Takođe, računi JKP ''Informatika'' iz perioda vanrednog stanja dospevaće na naplatu u 2021. godini bez kamate. Niko nije dužan da sada plati, ali ko želi to može učiniti i hvala svima koji sada plaćaju, jer tako olakšavaju funkcionisanje Grada. Analiziramo budžet i sigurno će uslediti rebalans, jer će Grad izgubiti dobit od zakupa poslovnog prostora, moraće da podrži JGSP i SPENS, ali možemo to da izdržimo i snalazićemo se – naglasio je gradonačelnik i dodao da je ova godina trebalo da bude investicioni ''bum'', međutim zbog krize koja je pogodila ceo svet, Grad je prinuđen da donosi druge odluke. On je pohvalio sve sugrađane ocenivši da iskazuju nesalomivi novosadski duh te je još jednom pozvao na jedinstvo.

Razmatra se zatvaranje keja

-Moramo se koncentrisati na to da izdržimo ovaj težak period sa što manje izgubljenih života i štete. Pokazali smo najviši stepen discipline u Srbiji, ali ima i dalje neodogovornih pojedinaca. Razmatramo da li da zatvorimo Kej, jer čim je lepo vreme on postaje „staza zaraze“, a oni koji šetaju rizikuju da za nekoliko dana završe u bolnicama ili na Sajmu. Svi smo podložni, a sada je već svako čuo za nekog da je u bolnici, zato nam treba gvozdena samodisciplina – izjavio je Vučević.

Gradonačelnik je izvestio da će danas Hala 1 Novosadskog sajma u potpunosti biti opremljena, te da će sutra ujutro biti predata zdravstvu na korišćenje. Kako je najavio, do petka će biti osposobljena i Master hala, stižu posteljina, ormarići, čiviluci i ostale neophodne stvari.

-Vojska, volonteri i Grad završavaju svoj posao prema dobijenim instrukcijama, i svu neophodnu opremu obezbedio je Grad Novi Sad, osim kreveta koje donela Vojska. To je sve za naše građane i Grad će uradili sve što je potrebno u ovim vanrednim okolnostima – istakao je Miloš Vučević.