Slavko Gak, gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu, rekao je da je naš uobičajeni život stao pojavom koronavirusa, kao i da su se svi vrlo brzo potrudili da ga zapravo samo „prebacimo“ na internet.

Gak je rekao da se to odnosi na sve segmente života gde je to moguće i da je to jedini način da sačuvamo sebe i druge u ovim teškim vremenima kada se ceo svet bori sa pandemijom, pa i Srbija.

- Školarci su krenuli u TV školu, ali su se novonastalim okolnostima prilagodile i beogradske predškolske ustanove, kako u radu sa predškolcima tako čak i sa mlađim grupama. Svaka ustanova je online rad sa decom prilagodila svojim grupama, dogovoru sa roditeljima, tehničkim mogućnostima ali je važno da su u svakodnevnoj komunikaciji, da se deci pomaže u radu, da su procesi nastavljeni i deca su se na to brzo privikla a već i roditelji - izjavio je Gak.

Prema njegovim rečima, povratne reakcije su zaista fenomenalne, ima divnih primera i veliku pohvalu zaslužuju ljudi koji su se potrudili da rad sa decom održe i dok su deca kod kuće, iako, kako kaže, svi jedva čekamo da se deca vrate u vrtiće, da se život vrati u normalu.

- Tu su online čitanje priča, kreativne radionice na sajtovima ustanova ili preko društvenih mreža, davanje zadataka, učenje sa predškolcima ali i pomoć roditeljima da mališane iz jaslenih grupa odviknu od pelena. Njihove koleginice, medicinske sestre i spremačice raspoređene su u kliničko-bolničkim centrima i daju zaista ogroman doprinos borbi sa korona virusom i beskrajno im hvala na tome - zaključio je Gak.

Proverili smo kako to izgleda u nekoliko beogradskih predškolskih ustanova:

Sanja Lazović, pomoćnica direktora predškolske ustanove Stari grad, navela je divan primer vaspitačice Ane Vidaković koja svojoj deci svako veče online priča priče, a oni imaju zadatak da nacrtaju ono što im pročita i do kraja vanrednog stanja će svi od toga napraviti slikovnicu.

Tamara Rodić, direktorka predškolske ustanove u Surčinu, kaže da su i Savet roditelja organizovali preko vajber grupa ali da na taj način komuniciraju vaspitači sa decom, roditeljima, da se igraju i uče. Ona kaže da su reakcije i roditelja i dece divne, da su svi prihvatili.

Jovana Ilić, direktorka predškolske ustanove u Mladenovcu, rekla je da njihove vaspitačice preko viber grupa šalju predloge igara, recept za plejdo testo, grafomotoričke vežbe, sve u zavisnosti od uzrasta dece a u skladu sa uputstvom Ministarstva. Dodaje da sestre u jaslama online pomažu roditeljima dece iz jaslenih grupa u odvikavanju od pelena.

- Svi smo se već uhodali i navikli na nov način rada - kazala je.

Lidija Hutović, direktorka predškolske ustanove na Voždovcu kazala je da su oni pokrenuli program „Vrtić kod kuće“ koji se može pratiti na sajtu njihove ustanove.

- Vaspitači prave nedeljni plan aktivnosti za roditelje i decu. Igre, zadaci, teme, razgovori, priče...sve je postalo online i za sada dobro funkcioniše - navela je Hutović.

Gordana Petrović, direktorka predškolske ustanove na Savskom vencu navela je primer vrtića Kraljica Marija koji ima svoj nalog na drištvenoj mreži Facebook preko koga deca razmenjuju sadržaje, igre, uče zajedno.

I direktorke ustanova u Barajevu, Lazarevcu, Sopotu Andrijana Virijević, Sonja Živković i Milica Arsenijević potvrđuju da sve funkcioniše onlajn i da su se uhodali, da je najčešća komunikacija preko viber grupa.

Biljana Gajić, direktorka predškolske ustanove na Čukarici kaže da je ova ustanova na sajt okačila digitalne alate za vaspitače, decu i roditelje i da za sada sve funkcioniše savršeno.

- Tamo roditelji mogu naći savete psihologa kako da reorganizuju porodični život tokom pandemije, ali i slikovnice za decu, eksperimente, priče i sve druge korisne informacije - rekla je Gajić.

Majka šestogodišnjakinje: Deca su nastavila tamo gde su stala u vrtiću

Roditelji predškolaca koji idu u vrtić Biseri u beogradskoj opštini Voždovac uključeni su putem grupe na Viberu u pripremni program za školu.

U momentu kada je počela nastava za osnovce, vaspitačice su roditeljima počele da šalju smernice kako da se pripremaju za školu sa budućim prvacima.

- Svakoga dana od vaspitačica dobijamo zadatke koje deca treba da urade i smernice kako to da učine. U posebnoj Viber grupi im saljemo radove dece, a oni koji to ne žele dovoljno je da ponesu radove kada ponovo krenu u vrtić - navodi za Pink.rs majka šestogodišnje devojčice koja 1. septembra postaje prvak.

Ona nam je rekla i da su pokrivene sve oblasti koje se obrađuju i u vrtiću.

- Deca su nastavila tamo gde su stala u vrtiću. Kod kuće obrađujemo slova, učimo pesmice, crtamo, bavimo se geometrijskim oblicima - rekla je majka koja se nada da će to biti dovoljno da njena ćerka bude adekvatno pripremljena za školu.

Kako kaže, njeno dete rado ispunjava zadatke, mada joj 'učenje' u kućnim uslovima nije podjednako zanimljivo kao u vrtiću.

- Prilagođavamo se situaciji, nastojimo da je motivišemo... Odlično je što imamo komunikaciju sa drugom decom i vidimo kako su drugi obavili zadatak - dodaje ona.