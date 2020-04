Đurić i Klimov razgovarali o saradnji Srbije i Rusije u borbi sa koronom!

View this post on Instagram

САОПШТЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА ГЛАВНОГ ОДБОРА СНС МАРКА ЂУРИЋА Потпредседник Главног одбора Српске напредне странке Марко Ђурић и заменик генералног секретара Јединствене Русије Андреј Климов разговарали су данас посредством видео-линка о сарадњи Србије и Русије у борби са коронавирусом и политичким и економским последицама пандемије по међународне односе. Пандемија коронавируса биће, према Ђурићевим речима, како је уверен, још једна потврда братских односа и солидарности српског и руског народа. Однос пријатељства и поверења између председника Александра Вучића и Владимира Путина биће и у овим тренуцима тешких изазова за грађане двеју држава поуздан основ за учвршћивање српско-руског пријатељства и сарадње, констатовали су саговорници. Српска напредна странка и Јединствена Русија наставиће да и наредних дана и недеља одржавају отворене канале за редовну размену искустава и информација о борби против коронавируса. Ђурић и Климов разговарали су и о ситуацији на Косову и Метохији и проблемима српског народа у покрајини у светлу епидемиолошке ситуације али и најављеног увођења „реципроцитета“ Приштине према Београду. И овом приликом, Ђурић је изразио захвалност Русији због подршке коју пружа Србији на међународном плану када је реч о Косову и Метохији и борби за поштовање међународног права.