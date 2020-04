Penzioneri u KUPOVINU IZMEĐU 4 i 7 SATI!

Krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, dofinisao je funkcionisanje za predstojeći vikend, s obzirom na izmene ograničenja kretanja.

Građani stariji od 65 godina, moći će da kupe namirnice u prodavnicama u subotu, umesto u nedelju što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 04 do 07 sati. Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 03 do 08 sati ujutru.

Vlasnici kućnih ljubimaca mogu od sada izvoditi svoje kućne ljubimce svakoga dana u periodu između 23 sata do 01 ujutru, i u nedelju od 08 do 10 sati ujutru. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta.

Krizni štab je odlučio da na sahranama u Republici Srbiji, u periodu trajanja vanrednog stanja, može biti najviše deset osoba koje moraju poštovati međusobnu razdaljinu od dva metra.