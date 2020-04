ŽIVELA JE SAMA I NIJE NAPUŠTALA KUĆU: Evo kako se baka iz sela kod Priboja zarazila KORONAVIRUSOM

Sumnja se da je ovo mogući izvor zaraze

Prvi slučaj korona virusa potvrđen je u Priboju, međutim radi se o situaciji koja još nije viđena u Srbiji, jer je virus dobila starija meštanka sela Kukurovići koje se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom i udaljeno je oko 30 kilometara od centra opštine.

„Radi se o baki kojoj već dve godine niko nije ušao u kuću, niti se ona gde kretala. Sin joj je došao iz Beograda gde je radio na građevini, i on nije imao simptome virusa, ali pošta je baka pozitvna, sve su prilike da je to preležao na nogama i nesvesno preneo virus. On nije nigde išao dalje iz sela“, kaže meštanin ovog sela za RINU.

U Priboju je ovo prvi slučaj virusa, ali i pored toga već danima je oko 2000 ljudi u samoizolaciji, zbog svakodnevnih prelazaka administrativnih granica sa susednim državama, jer se ova opština na Limu nalazi na tromeđi između Crne Gore i Srbije.

„Kod nas je i veliki broj zdravstvenih radnika u kućnom karantinu jer ih je sistem prepoznao kao sobe koje su prelazile u druge države. Iako kao predsednik opštine ne vidim logično objašnjenje za ovo, činjenica je da ono verovatno postoji. Mi radimo sve ostalo što je u našoj moći, prvi smo izvršili dezinfekciju svih javnih površina, zatvorili pijacu i nadam se da ćemo što bezbolnije proći u ovoj situaciji kad se borimo protiv nevidljivog neprijatelja“, izjavio je Lazar Rvović, predsednik opštine Priboj.

U Zlatiborskom okrugu trenutno je zabeležno 15 slučajeva zaraze, pored Priboja prvi slučaj zabeležen je i u Bajinoj Bašti, u Novoj Varoši evidentirano je još dva obolelela što je ukupno 4, u Užicu 3, u Požegi kao i u Čajetini dva slučaja i u Prijepolju i Sjenici po jedan.