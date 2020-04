Direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović kaže da je porast broja obolelih očekivan.

- To se pre svega dovodi u vezu sa određenim neotkrivenim kontaktima, koji su bili u nekakvoj relaciji sa osobama koje su bez simptoma, a bile su zaražene. Do je dovelo do ovako velikog skoka broja novozaraženih koji su otkriveni - objasnila je Jovanović za Pink.

Ona je ukazala da je od 1.476 kovid pozitivnih osoba samo danas je potvrđeno 304 slučajeva.

- Od početka epidemije imamo 39 umrlih. Kada predviđamo dalji tok epidemije može se u narednom periodu očekivati još veći skok obolelih i umrlih - ističe Jovanović i dodaje da su sve mere koje je država uvela donete isključivo zbog očuvanja zdravlja i sprečavanja širenja epidemije.

Te mere su, kako je ocenila, apsolutno bile potrebne, jer zdravstveni sistem služi da prihvati obolele ili one koji imaju blaže ili teže simtome i obavi dijagnostiku i ne može da spreči komunikaciju ljudi kada nisu pacijenti.

- Uvođenje administrativnih mera koje se odnose na zabranu komunikacije, ali u pravom smislu, koja mora da se poštuje, je preduslov da se epidemijska kriva smanji i da imamo manji porast i malo manje pozitivnih slučajeva kovid -19. Ako poštujemo mere koje su donete uradićemo 50 odsto preventive, a ostalih 50 odsto zavisi od našeg ponašanja unutar zajednica u kojima živimo i radimo - dodala je Jovanović.

Ona je istakla da se iz dana u dan broj testiranih povećava.

Objasnila je da se testiraju svi oni koji imaju neki od simptoma, a sada su i domovi zdravlja u takozvanim kovid jedinicama ili centrima krenuli sa radom.

Ukupno je testirano 5.756 osoba, a kapaciteti laboratorija su dovoljni za sveobuihvatnije testiranje.

- Jedna osoba koja je pozitivna može preneti virus na dve do tri osobe iz okruženja. Imamo više od 20 odsto teških slučajeva, bolest se veoma brzo razvija, posebno kod onih grupa koja su u riziku. Na respiratoru je 81 osoba - navela je Jovanović.

Kako je dodala očekivano je i da će se zdravstveni radnici u nekom trenutku inficirati, a za sada se ide na reorganizaciju rada.

Govoreći o privremenim bolnicama, Jovanović je navela da su one jedan od načina izolacije obolelih, ali i oporavka njihovog organizma.

- Po isteku dve ili tri nedelje, nakon dva negativna testa, osoba se smatra izlečenom - dodala je ona.

Jovanović je ukazala da će u ponedeljak, 6. aprila biti mesec dana od registrovanja prvog slučaja koronavirusa u Srbiji.

- Ako pogledamo epidemiološke situacije u Kini ili u Italji ili Španiji, videćemo da epidemije traju dva, dva i po meseca. Ali to su samo pretpostavke. Naredne dve nedelje su za nas ključne - dodala je Jovanović koja je apelovala da se primenjuju lične mere zaštite i da se ostane u kući.