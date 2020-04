IMUNIH NA KORONAVIRUS NEMA! Određen uzrast dece je otporniji na virus, a EVO I ZBOG ČEGA!

Tinejdžeri su prilično potentni da stvore antitela i blokiraju viruse van ćelija, za razliku od novorođenčadi i dece mlađeg uzrasta. Upravo zbog toga, oni su najotporniji na virus.

U većini slučajeva deca obolela od korone imaju blažu kliničku sliku od starijih. Međutim, kada je u pitanju obolevanje od virusa korona, doktori su primetili i još jednu značajnu razliku - virus drugačije podnose deca različitih uzrasta, pa su tako tinejdžeri zaštićeniji od najmlađih.

Proteklog vikenda u Americi je od posledica virusa korona preminula beba mlađa od godinu dana. Prethodno je u Kini zabeležen smrtni slučaj kod dečaka (14), dok su najmlađe žrtve u Evropi dvanaestogodišnja devojčica iz Belgije i dečak (13) iz Velike Britanije.

Trebalo bi da smo napokon shvatili da imunih nema, te da ovaj virus ne zna za godine starosti. Međutim, činjenica je da deca lakše podnose simptome nego starija populacija.Podaci kineske studije o Covid-19 kod dece potvrdili su da je više od polovine imalo blage simptome temperature, kašlja, kijanja, curenja iz nosa, bolova u grlu i telu. Kod trećine njih javili su se znakovi upale pluća, sa čestim temperaturama i produktivnim kašljem, ali bez otežanog disanja koje je primetno kod teško obolelih odraslih osoba.

Kod dece je imuni sistem još u razvoju i to je prednost, a ujedno i odgovor na pitanje zašto imaju blažu kliničku sliku od odraslih, smatra imunolog prof. dr Borislav Kamenov.Prema njegovim rečima, odrasli imaju specifični stečeni imunitet koji zahteva ogromno angažovanje celog sistema i vrlo često dolazi do prekoračenja nužne odbrane.

- Za stvaranje specifičnog imuniteta potrebna je pomoć mnogih ćelija i vrlo je kompleksan proces da se naprave antitela na neke infekcije unutar ili van ćelije. Kada infekcija zarazi odraslog čoveka, stečeni imunitet pokušava da napravi specifični odgovor koji je nekad moguć, a nekada je sistem toliko aktiviran da se dogodi da pretera u reakciji. Tada, osim inficiranih ćelija, počne da ubija i veliki broj vlastitih ćelija, zbog čega dolazi do komplikacija - objašnjava profesor Kamenov.

Kako kaže, deca tek stvaraju stečeni imunitet i nemaju interventne jedinice koje žestoko aktiviraju ceo sistem, za razliku od odraslih.

- Deca imaju urođeni, nespecifični imunitet kod kog svaka ćelija rešava problem za sebe. Tako se problem ne množi na ceo organizam. Nespecifični imunitet praktično ne daje komplikacije, on ispravlja greške u ćelijama. On ima svoje mehanizme pomoću kojih rešava probleme na nivou ćelije kao što su preparati cinka, vitamin D, selen, folna kiselina. Kada bi se i kod odraslih ojačao nespecifični imunitet, verovatno bi dobili bolju startnu poziciju i manje izgleda za komplikacije - naglašava profesor Kamenov.

No, iako su tinejdžeri globalno najzaštićeniji, SZO je saopštila da 10 do 15 odsto ljudi mlađih od 50 godina imaju umerene ili teške simptome

- Teški slučajevi bolesti viđeni su kod ljudi u tinejdžerskom dobu ili dvadesetim godinama, mnogima je potrebna intenzivna nega, a neki su nažalost preminuli - rekao je šef kancelarije SZO u Evropi dr Hans Kluge..

Zašto su neke bebe ugroženije

Nije dokazano da li se virus može preneti na plod u utrobi majke, ali je infekcija potvrđena kod dve tek rođene bebe u Vuhanu i Londonu. U Beogradu je nedavno porođena trudnica pozitivna na Covid-19, ali javnosti nije poznato da li je beba zaražena.

- Zbog nivoa hormona beba u utrobi majke ne može da razvije stečeni imunitet. Međutim, sve probleme koje majka ima, ako ne podnosi neku hranu i naročito ako ima neku hroničnu bolest - sve se to odražava na dete. Iz tog razloga su neka novorođenčad izloženija infekciji - ukazuje prof. Kamenov.

Dečaci i devojčice

- Devojčice se spremaju da budu majke i svoj imuni sistem vežbaju kroz ciklus. Tako one moraju da prepoznaju i ćelijski i humoralni tip odgovora imuniteta. Dečaci su rigidiniji i više imaju ćelijski tip odgovora. Mada to ne dolazi do izražaja u tinejdžerskom dobu, činjenica je da odrasli muškarci više stradaju od posledica ovog virusa nego žene - kaže prof. Kamenov.