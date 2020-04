Mali: Država preuzima teret krize na sebe

Srbija može da izađe sa obimnim programom pomoći od 5,1 milijardu evra za pomoć ekonomiji, jer su nam finansije stabilne, i država želi najveći teret krize da preuzme na sebe, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

-To je oko polovine našeg godišnjeg budžeta, odnosno 11 odsto BDP-a - rekao je ministar za Prvu zv. "Najveći deo te sume biće iz budžeta Republike, najveći deo je domaće tržište HOV, oko 60-65 odsto, ostatak je međunarodno finansijsko tržište i iz budžeta - pojasnio je ministar finansija, kako prenosi portal B92.

-Budžet je potpuno stabilan, imali smo 4 godine suficita u budžetu, istakao je Mali. Prema njegovim rečima, država želi da sačuva sva radna mesta i pomogne opmnima koji su najviže pogođeni krizom. Kako kaže, država želi da pomogne privredi da uz što manje problema prebrodi krizu. Rekao je da je iznos od 5,1 milijardi izabran kako bi nam posle krize fabrike ostale otvorene, ljudi zadržali poslove, kao i da preduzeća u što kraćem roku dođu do nivoa proizvodnje koji su imala pre mesec dana.

Šefica MMF-a Kristalina Georgieva je danas rekla da se u istoriji nikada nije desilo da je stala ekonomija, a to je izazov za sve zemlje, pa i Srbiju, rekao je i dodao da mi, ipak ovu krizu dočekujemo jaki i stabilni, sa dovoljno novca.

-Ako kriza potraje duže od tri meseca, izaći ćemo sa novim paketom mer - rekao je Mali.

-Država i banke, svima je u interesu da nam privreda ne stane i da sačuvamo radna mesta - ističe Siniša Mali.

-Najveći teret mera preuzima država, ima Fond za razvoj, ali nema kapaciteta da dođe do stotine hiljada malih preduzeća, za to su nam neophodne banke pošto imaju infrastrukturu po Srbiji. Država staje iza toga a banke treba da iskoriste svoje znanje. Podrška privredi mora da se pruži odmah, već danas. Do petka izlazimo sa celim pravnim okvirom - kaže Mali.