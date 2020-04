EKSKLUZIVNA ISPOVEST I FOTOGRAFIJA KAPETANA DRAGANA ZA PINK.RS: Boravak u zatvoru je za mene bio kao misija! Lepoglava je kao nacistički logor

Dragan Vasiljković (65) poznatiji kao Kapetan Dragan, pušten je pre nekoliko dana iz hrvatskog zatvora Lepoglava, u kojem je robijao jer je, od strane Republike Hrvatske, optužen za ratne zločine.

GODINE U SOLINU - ODNOS KOREKTAN OD PRVOG DO POSLEDNJEG DANA

On je, u intervjuu za portal Pink.rs, opisao kako je tretiran najpre u zatvoru u Solinu, gde je proveo tri godine.

-Solin je bio iznenađenje, oficir koji me je primio, tada sam još pušio, zapalio je cigaretu sa mnom i seo prekoputa mene i pitao me je kakav je put bio, nisu mi stavljali lisice, došao sam kao turista, niko nije primetio da me sprovode - prisetio se kapetan Dragan.

Kako kaže, odnos prema njemu je bio dobar od prvog dana, dok je, dodaje, u Australiji bilo drugačije.

-To je bio pravi zatvor – kaže on, dodajući da je prema njemu u Solinu odnos bio korektan od prvog do poslednjeg dana.

On se prisetio i da je hrana bila tamo izvrsna, te da se ugojio 25 kilograma.

-Nisam mogao da verujem kada sam prvi put dobio obrok tamo, to je toliko bilo lepo, kolač, đus, glavno jelo – prisetio se kapetan Dragan, dodajući da je željan svega bio.

Kako kaže, sprijateljio se sa ljudima u zatvoru i naglasio da nema te politike koja bi to prijateljstvo uništila.

-Ja sam proveo tri godine tamo, doživeo sam srčani udar, njihove medicinske sestre i celokupna služba su vodili računa o meni.

-Jedan stražar me je tamo u rano jutro odveo u bolnicu na svoju odgovornost i zahvaljujući njegovom brzom intervencijom I prisebnošću ugradili su mi stent i nakon dva dana ja sam se osećao bolje nego ikada u životu – rekao je on.

Kako kaže, on je tada prestao da konzumira cigarete, smanjio je unos kofeina, I živi zdavim životom.

BEZ SUKOBA U ZATVORU

Kako kaže, ni u jednom zatvoru u kom je bio nije imao sukob ni sa jednim zatvorenikom.

-Hrvatski zatvorenici su mi pružili ruku, oslovljavali su me sa "Vi", to je bilo jedno poštovanje i od stražara. Svi sa kojima sam imao kontakt imali su jedno poštovanje, nisam imao tu problema – istakao je.

Napominje da je problem bio sa onima koji se kriju, koje ne vidite, odozgore.

-To je kukavičluk, oni nemaju direktan kontakt sa vama, onda narede "držite ga tu", "nemojte da dozvolite da ambasador dođe sa limuzinom da ga odveze, nego maricom, sa lisicama na rukama" i naravno ta nacistička diskriminacija koja je toliko očigledna u Lepoglavi pogotovo - rekao je Vasiljković.

-Tu je i diskriminacija u hrvatskom u sudu, u sudskim procesima, u standardima prema Srbima. Na primer, ne postoji ni jedan Hrvat koji je osuđen za nekakav napad, a da je ležao u zatvoru dve trećine kazne, čak ni onaj njihov Stepinac - rekao je kapetan Dragan.

LEPOGLAVA - "NACISTIČKI ZATVOR"

- To je nacistički logor. Imate žicu, kerove... Zatvorenike bude na svakih sat vremena. Toga više nigde u svetu nema. Oni teraju čoveka starog 74 godine da pređe 514 stepenika da bi dobio hranu, a ne dozvoljavaju da mu iko donese - ispričao je Vasiljković.

On je istakao i da je, protiv svih mogućih pravila, u izolaciji proveo čak 11 meseci, napominjući da baš nema ništa lepo da kaže za Lepoglavu.

ZATVOR KAO MISIJA

-Ja sam u jednoj specifičnoj situaciji, ja sam zatvor doživeo kao neki zadatak, kao neku misiju, kada sam izašao iz zatvora nisam se osećao kao da sam bio u zatvoru nego sam imao osećaj kao kada sam se vratio iz Krajne gde sam imao misiju ili iz Afrike gde sam bio…- rekao je Vasiljković.

-Na takvim misijama nije ugodno, i ja mislim da mi je daleko bilo lepše u zatvoru nego u Krajini, jer sam tamo morao da puzim po minskim poljima, niko nije pucao na mene – istakao je on i dodao da je problem u sistemu Hrvatske.

- Hrvatska je jedan nacistički sistem, tu nema dileme – kaže on.

Ističe da ni sam ne bi poverovao u to nikada da nije otišao tamo.

-Nekoga držite zatvorenog samo zato što je Srbin, osuđenog na dugodišnju robiju bez i jednog jedinog proverljivog dokaza, na osnovu izjave tzv. svedoka koji imaju jedino časnu hrvatsku reč, čija je dovoljna reč bez ikakve utemeljenosti i dokaza da bi se Srbin osudio na maksimalnu kaznu- to je nacizam - smatra on.

- Oni nemaju stida. Kada kažem Hrvati, to se isključivo odnosi na ljude koji žive unutar hrvatskih granica. Puno Hrvata je napustilo Hrvatsku i ja puno imam prijatelja među takvim ljudima - napominje kapetan Dragan.

Kako smatra, boji se da su Hrvati toliko zastranili da ne mogu da se "poprave".

POLITIČKE VODE

-Došlo je vreme da se prema Hrvatskoj napravi neki reciprocitet, kada oni uhapse jednog Srbina, mi bismo trebali bar dva Hrvata da uhapsimo - rekao je kapetan Dragan i istakao da želi da stane za govornicu u Skupštini da prenese poruku, jer to duguje zatvorenicima čiji želi da bude glas.

Biografija - rođen 1954. u Beogradu - otac mu je poginuo dok je još bio dete - sa majkom i dvojicom braće 1967. otišao u Australiju - služio u australijskoj vojsci pod imenom Daniel Sneden - septembar 2005. list Australijen optužuje ga za zločine u Krajini, on ih tuži, ali gubi spor - 19. januar 2006. prvi put uhapšen po hrvatskoj poternici - 4. septembar 2009. pušten da se brani sa slobode - 30. mart 2010. nestao posle prve odluke suda da bude izručen Hrvatskoj - 12. maj 2010. uhapšen u Pertu posle 43 dana skrivanja - 9. jul 2015. izručen Hrvatskoj - 26. septembar 2017. osuđen na 15 godina zatvora. Vasiljković je proglašen krivim za dve tačke optužnice - zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini. - 6. jul 2018. Vrhovni sud mu smanji kaznu na 13,5 godina - 28. mart 2020. posle nekoliko odbijenih zahteva za prevremeno oslobađanje izašao na slobodu

Autor: Č. Nikolić