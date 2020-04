Stefanović: Oštre kazne za one koji krše policijski čas

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je večeras da će svi koji krše policijski čas biti oštro kažnjavani, ističući da država mora da sankcioniše takve ljude kako bi pokazala onima koji ostaju kod kuće da rade pravu stvar.

"Procenat kršenja policijskog časa je manji nego u prvim danima", rekao je Stefanović i naveo da se najviše kršenja dešava u Beogradu.

Kaže da će detaljni podaci o policijskom čas koji je trajao od subote u 13 sati biti izneti ujutru, kada se policijski čas završi, i dodao da su pripadnici MUP-a obavljali redovne i vanredne kontrole.

Naveo je da je od subote do danas od ukupnog broja pregledanih vozila u Beogradu, oko 6,5 odsto nije imalo dozvolu za kretanje i da je to nekoliko stotina ljudi.

Stefanović je podsetio da je kazna za kršenje policijskog časa do 150.000 dinara, ako su prekršene mere samoizolacije kazna je i do tri godine zatvora, dok onaj ko je ugrozio nečiji život i do 12 godina zatvora.

Ministar je naveo da je do sada izrečeno više zatvorskih kazni za kršenje samoizolacije.

Stefanović je rekao da je i menadžer jednog hotela u Beogradu osuđen na kaznu zatvora, kao svi koji su se u tom hotelu zatekli, jer su prekršili meru koja određuje da najviše dve osobe mogu da budu na javnom mestu van policijskog časa.

Govoreći o uvođenju policijskog časa kao meri u sprečavanja širenja virusa korona, dok neke države u regionu to nisu uradile, Stefanović je mišljenja da je ta mera uvedena jer nije bilo dovoljno discipline.

Istakao je i da većina građana poštuje mere policijskog časa.

"Ova mera je doneta da bi smo spasili živote", zaključio je Stefanović.