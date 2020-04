ZAŠTITNIK GRAĐANA ZA PINK: Dnevno dobijamo 250 telefonskih poziva i oko 100 mejlova! Gavni problem briga o invalidnim i starijim licima

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže za Novo jutro TV Pink da se ovoj instituciji povećao broj pozva i upita tokom vanrednog stanja.

-Što se tiče pritužbi upućene zaštitniku građana na rad državnih organa povećano je deset puta u odnosu na redovnu situaciju. To smo i očekivali. To je oko 250 telefoskih poziva, preko 70 do 100 mejlova. Pitanja se menjaju, ali najaktuelnije pitanje je biga o starijim i invalidnim licima i onima koji ne mogu sami sebi da pruže pomoć i negu, a 25. i 30. marta uputili smo dopis Ministarstvu za rad da se organizuje sistem brige o onim licima u vreme kada je zabrana kretanja – rekao je Pašalić.

Kaže da je lokalna samouprava ta koja mora da evidntira kome je pomoć potrebna.

-Na osnovu toga policija daje dozvolu. Apelujem da se ovaj sistem ubrza dobijanja dozvola – rekao je Pašalić.

-Otkazi su bili prva pitanja po početku vanrednog stanja. To je jedan od problema na kojima ćemo mi da radimo kada sve ovo prođe – rekao je Pašalić.

Kaže da je zadovoljan radom vojske i policije tokom epidemije koronavirusa.

-Zadovoljni smo kako se radi. Svi objekti mora da ispunjavaju sve uslove. Moraju da budu obezbeđeni epidemiološko i sanitarni uslovi, ti ljudi koji su u objektima, mora da imaju preko tehnike komunikacija sa spoljnim svetom – dodao je Pašalić.