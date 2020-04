PRESEK STANJA OBOLELIH OD KORONE! U svetu zaraženo 1.3 miliona, umrlo 74.000 ljudi! U Srbiji 2.200 obolelih i 58 žrtava! Italijani i dalje “crna tačka”

Koronavirus KOVID-19 se proširio na 193 države i teritorije, a broj zaraženih raste. U Srbiji 2.200 obolelih i 58 žrtava, stručnjaci najavljuju teže dane.

Smrtnih ishoda je do sada bilo oko 16.350, a oporavilo se više od 100.000 pacijenata. Prema analizama Svetske zdravstvene organizacije, oporavak pacijenata sa srednje komplikovanim simptomima oboljenja traje oko dve nedelje, dok se pacijenti sa težim i teškim simptomima oporavljaju i više od šest nedelja.

U pokušaju da se limitira dalje širenje korona virusa svuda u svetu se uvode nezapamćene restriktivne mere - zatvaranje ili stroga kontrola granica, ograničenja ili zabrana javnih okupljanja i kućna izolaci

Virus na mapi sveta

Države koje su u samom vrhu po broju zaraženih su Kina, Italija i SAD. U Kini se situacija smiruje. Nakon četiri dana uzastopnog rasta, u kopnenom delu Kine došlo je do pada broja obolelih koji je juče iznosio 39, a dan ranije 46. Svi novi slučajevi zaraženih korona virusom u Kini došli su iz inostranstva, a najveći broj njih čine kineski studenti koji se vraćaju kući.

S druge strane dramatične poraste broja zaraženih se beleže u Italiji, SAD i Španiji. Italija je prošle sedmice prestigla Kinu po broju umrlih od virusa korona i u ovom trenutku je najteže pogođena evropska zemlja. U Italiji je registrovano više od 63.000 slučajeva zaraze, a preminulo je 6.077 ljudi. Više od 7.000 osoba se oporavilo. U Španiji je za jedan dan broj umrlih skočio za 434 i sada je veći od 2.200.

Virus u Srbiji

U Republici Srbiji je do 15 časova 6. aprila 2020. godine registrovano ukupno 2.200 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1.192 osobe od kojih je 292 pozitivno. Hospitalizovano je 1.197 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Do 15 časova u Republici Srbiji testirane su ukupno 8.552 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Umrlo je ukupno 58 ljudi.

Usled situacije izazvane pandemijom virusa, srpski državljani ostali su zarobljeni u državama širom sveta i pokušavaju da se vrate u Srbiju. Neki od njih danima spavaju na terminalima aerodroma, neki su ostali bez posla koji su radili, a svima je hitno potrebna pomoć. Javljaju se ljudi iz Tajlanda, Katara, Malte, Nemačke, Gane, Meksika, Švedske... Dva aviona danas su stigla iz Moskve, odnosno Dohe - obezbedila ih je Vlada Srbije.

U Srbiji je na snazi vanredno stanje koje po najnovijim uvedenim merama podrazumeva i policijski čas koji stupa na snagu od 17h.

Virus u svetu

U Hrvatskoj je registrovano devet novozaraženih korona virusom i sada ih je 315, saopštio je popodne Štab civilne odbrane. Tamo je situacija i danas dramatična, nakon što su zabeleženi novi potresi. U Hrvatskoj je jedna osoba do sada preminulo od posledice zaraze.

Danas je saopšteno i da je u Severnoj Makedoniji zabeležen drugi, a u Sloveniji treći smrtni slučaj povezan sa korona virusom.Iako broj zaraženih raste i svuda na Balkanu, čini se da mnogi i dalje ne shvataju ozbiljnost situacije. Više od 70 odsto ljudi na Balkanu smatra da korona virus nije tolika pretnja kako se predstavlja, pokazalo je najnovije istraživanje Galupa, uz ocenu da se to moglo očekivati u regionu koji je navikao na krize.

Najdramatičniji prizori nam i dalje stižu iz Italije.

Soba za sobom italijanske bolnice u Kremoni, gradu u pokrajini Lombardiji više nije ispunjena medicinskim radnicima i osobama kojima je potrebna pomoć, već sad broji kovčege. Toliko ih je da je i bolnička kapela dobila novu namenu. Porodice umrlih nisu i neće skoro biti u prilici da se pozdrave sa svojim voljenima. U Italiji postaje realnost - ljudi umiru sami. Da stvar bude strašnija, pacijenti su sve mlađi i mlađi, što je dosad nezabeležena situacija u svetu kada je reč o korona virusu, koji najteže utiče na stariju populaciju.

Inkubacija, simptomi i prevencija

Infekcija novim korona virusom ima inkubacioni period između 1-14 dana. Studija objavljena u “Žurnalu Američkog medicinskog udruženja” otkrila je novi dokaz da se virus može širiti asimptomatično. Stručnjaci su procenili da svaka zaražena osoba tokom epidemije u proseku inficira još dve do tri osobe.

Infekcije korona virusom imaju širok spektar simptoma, uključujući groznicu, kašalj, kratak dah i poteškoće s disanjem. Blaži slučajevi uzrokuju simptome poput prehlade, dok teži mogu dovesti do upale pluća, teškog akutnog respiratornog oboljenja, prestanka funkcije bubrega i smrti.Najbolja lična prevencija je često pranje ruku i dezinfekcija površina, nošenje zaštitnih maski na licu i rukavica u javnom prevozu i ustanovama.

Tretman obolelih od novog korona virusa za sada ne postoji i u većini slučajeva simptomi sami prolaze. Stručnjaci savetuju obolele da uzimaju dosta tečnosti, da odmaraju i spavaju, a ako se simptomi pogoršaju da odu kod lekara.Naučnici širom sveta utrkuju se da naprave vakcinu, međutim, stručnjaci upozoravaju da od njenog testiranja do proizvodnje može proći 18 meseci do dve godine.

Mnoge države odlučile su se da zatvore granice i pre nego što je SZO proglasila pandemiju.